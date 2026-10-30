Saul Williams идва в София с новия си албум "Leap Life"

Американският поет, музикант и актьор Saul Williams включва и България в турнето си за 2027 към най-новия си соло албум "Leap Life". Популярен със своята авангардна смесица от поезия, джаз и алтернативен хип-хоп, артистът се качва на софийска сцена на 7 април 2027 на Vidas Art Arena по покана на Fest Team. Билети за събитието можете да намерите в мрежата на Ticket Station на цени стартиращи от 44 евро.

От близо три десетилетия, Saul Williams работи на границата между музика, литература и кино. Роден в щата Ню Йорк, той започва да пише първите си песни още през училищните си години като смесва spoken word поезия, хип-хоп, джаз и електроника в изпълнения на живо, в които гласът му е основният инструмент. Широката публика го познава и от големия екран: Williams е в ролята на Джедидая в "Sinners" на Райън Куглър, филмът, който през 2026 постави абсолютен рекорд в историята на наградите "Оскар" с 16 номинации.

Артистът е носител на различни номинации и световни признания за своето творчество. Още през 90-те актьорската му игра е призната с дебютното му участие във филма "Slam" като актьор и сценарист, като продукцията печели награда за най-драматичен филм на фестивала Sundance Film, както и наградата Caméra d'Or на филмовия фестивал в Кан през 1998 г.

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В музиката, Saul Williams още от самото начало издава влиятелни алтернативни хип-хоп албуми като дебюта му "Amethyst Rock Star" и "The Inevitable Rise and Liberation of NiggyTardust!", продуциран от Trent Reznor, които отиват отвъд познатите граници на жанра и го утвърждават като музикален артист. В наши дни, той продължава да трупа успехи, като през 2026, албумът му Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople получава номинация Грами за Best Spoken Word Poetry Album.

В най-новия си албум "Leap Life", вдъхновен от факта, че артистът е роден през високосна година (на английски "leap year"), Saul Williams отново експериментира с ритмите на джаз, хип-хоп и церемониално звучене, които продължават неговата дългогодишна практика да използва своето смесено творчество в една трансформираща сила, а сред гостите са Robert Del Naja от Massive Attack, Kamasi Washington, Moor Mother, Georgia Anne Muldrow и Carlos Niño. Песните в албума съдържат в себе си истории за човешкия дух, емоцията и революция, представени с интуиция, глас и ритъм.

На 7 април 2027, американският поет, музикант и актьор Saul Williams идва с концерт в България на малката сцена на Vidas Art Arena. Софийската публика ще има възможността да чуе за първи път на живо песни от новия му албум Leap Life. Билети за събитието може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени стартиращи от 44 евро.

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