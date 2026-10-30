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България излиза на световната DJ сцена: DJ Fireboyy и DJ Stevie G представят страната ни в Лондон

30 октомври 2026, 11:40 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
България излиза на световната DJ сцена: DJ Fireboyy и DJ Stevie G представят страната ни в Лондон

Двама български DJ-и. Две различни категории. Една обща мисия – достойно представяне на България сред най-добрите в света! На 13 и 14 ноември 2026 г. Лондон ще бъде световната столица на DJ културата, когато най-добрите представители от над 40 държави ще се изправят един срещу друг на DMC World DJ Championships 2026 – легендарният шампионат, който вече повече от четири десетилетия определя световните стандарти в DJ изкуството.

България ще има двама представители – DJ FIREBOYY в категория THE OPEN и DJ STEVIE G в категория SCRATCH.

DJ FIREBOYY – THE OPEN

DJ FIREBOYY (Йоан Дубелов) спечели титлата DMC Bulgaria THE OPEN Champion 2026 на националния шампионат в София на 3 октомври. Със своята музикална креативност, технически умения и артистичен подход той заслужи правото да се изправи срещу световния DJ елит в категория, която изисква много повече от добро смесване на музика. 

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THE OPEN е изпитание за истинските майстори зад пулта – съчетание от музикална култура, оригиналност, динамика, безупречни преходи и способност да превърнеш един DJ сет в незабравимо преживяване.

DJ STEVIE G – SCRATCH

DJ STEVIE G ще защитава българското участие в категория SCRATCH – една от най-техничните и взискателни дисциплини в световния turntablism. Тук грамофонът се превръща в музикален инструмент, а всяко движение има значение. Прецизност, ритъм, бързина, контрол и импровизация определят кой ще продължи напред.

Stevie G ще има възможността да демонстрира своите умения срещу някои от най-добрите scratch DJ-и на планетата.

България е част от световната DJ история­

След националния шампионат DMC Bulgaria DJ Championship 2026, проведен на 3 октомври в столичния Бар ПЕТЪК, България отново застава на международната DMC сцена.

На 13 ноември предстоят световните елиминации, а на 14 ноември легендарната лондонска зала KOKO ще посрещне финалните битки за световните титли. Участието на двамата български DJ-и е повече от състезание. То е възможност българската DJ култура да заяви своето присъствие пред международната общност и да покаже, че талантът, отдадеността и професионализмът нямат граници. 

DMC Bulgaria вярва, че българските DJ-и заслужават място на най-големите световни сцени. Нашата мисия е не само да откриваме таланти, но и да създаваме реални възможности те да се развиват, да се състезават и да получават международно признание.

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DJ DMC Bulgaria DJ Championship
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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