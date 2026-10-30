График за концерта на Coroner, House of Penace и Maltworm на 1 ноември

Първият самостоятелен концерт на швейцарските траш ветерани Coroner в България е тази неделя, 1 ноември, в клуб Joy Station и ще се състои по покана на BGTSC. Бандата все още е на крилете на супер силния албум на завръщането си "Dissonance Theory" (2025). Освен парчета от него, ще чуем и любими класики като "Reborn Through Hate", "Tunnel of Pain", "Metamorphosis", "Masked Jackal", "Grin" и други.

Събитието ще протече по следния график:

• 19:00 – Отваряне на вратите

• 19:45 – Maltworm

• 20:25 – Hour of Penance

• 21:30 – CORONER

• 23:00 – Очакван край

Трите групи са в период на подем и около тях има много положителни новини, свързани с развитието им, а концертът на 1 ноември е чудесен повод да станем свидетели на това.

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Билети се продават онлайн на https://www.eventim.bg/eventseries/coroner-4175846/ и в мрежата на Eventim.bg. Цената на билетите на място и в деня на концерта ще бъде 42 евро. Организаторите напомнят, че събитието се провежда при стриктни мерки за сигурност:

Забранени за внасяне предмети: Опасни предмети, професионална аудио и видео техника (от неакредитирани лица) и животни. Лица с агресивно поведение няма да бъдат допускани или ще бъдат отстранявани от залата. Пушенето под каквато и да е форма (включително вейп и бездимни устройства) в залата е абсолютно забранено.

Непълнолетни лица се допускат само с пълнолетен придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация за придружител, която може да изтеглите от тук. Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но задължително с придружител.