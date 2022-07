Почина Монти Норман, автор на музиката на филмите за Джеймс Бонд

"С тъга споделяме новината, че Монти Норман почина на 11 юли 2022 г. след кратко боледуване", се казва в съобщението.

Норман е роден като Монти Носерович в Източен Лондон, в семейството на евреи, на 4 април 1928 г. Започва певческата си кариера с биг бендове, след което се насочва към композирането, пишейки песни за мюзикъли и филми, сред които "Songbook" и "Poppy and Make Me An Offer", както и за поп звезди като Клиф Ричард. Най-известният му труд е, когато през 1962 г. е помолен да напише музика за първия филм за Джеймс Бонд - "Д-р Но", въпреки че продуцентите привличат Джон Бари, за да пренареди парчето. Бари заявява, че всъщност той е написал парчето, но Норман печели дело за клевета срещу Sunday Times, когато вестникът прави подобни твърдения.

Темата се превръща в неразделна част от марката Бонд, като участва в 24 следващи филми.