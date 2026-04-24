Бойкотът се разраства: Словения няма да излъчи "Евровизия", пуска филм за Палестина

Словения се присъединява към Ирландия и Испания, които няма да излъчват тазгодишния конкурс за песен на "Евровизия", след като взеха решение да бойкотират събитието заради участието на Израел, пише Евронюз.

Националният словенски телевизионен оператор RTV Slovenia потвърди, че няма да излъчи тазгодишната "Евровизия", след като страната се оттегли от надпреварата заради участието на Израел.

Вместо да излъчват най-голямото музикално събитие на живо в света, те ще покажат поредица от филми за Палестина.

"Няма да излъчваме конкурса "Евровизия"", каза пред Асошиейтед прес Ксения Хорват, директор на RTV Slovenia. "Ще излъчим филмовата поредица "Гласовете на Палестина", включваща палестински документални и игрални филми", допълни тя.

Словения се присъедини към Ирландия, Испания, Холандия и Исландия в отказа си да участва в тазгодишното 70-то издание на конкурса, тъй като EBU позволи на Израел да участва, въпреки критиките към поведението на страната във войната в Газа.

Испанската RTVE потвърди решението си да не излъчва "Евровизия" миналата седмица – за първи път от 1961 г. насам, а ирландската обществена телевизия RTÉ обяви миналия декември, че нито ще излъчва, нито ще участва в събитието.

Що се отнася до Холандия и Исландия, "Евровизия" ще се излъчва по съответните им национални телевизионни оператори, NPO и RÚV.

Двойни стандарти

В тазгодишното състезание, 70-годишнината на "Евровизия", ще участват 35 държави и е планирано да се проведе във Виена от 12 до 16 май. Въпреки мотото си "Обединени от музиката", тазгодишната "Евровизия" е без съмнение най-противоречивото издание досега. Конкурсът беше обвинен в лицемерие, защото е позволил на Израел да участва, при положение, че Русия е със забрана за "Евровизия" от 2022 г. насам заради пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Съобщението на Словения идва дни след като хиляди изпълнители, включително Massive Attack, Kneecap, Mogwai, Brian Eno, Sigur Rós и Nadine Shah, подписаха отворено писмо, призоваващо феновете да бойкотират събитието.

"Като музиканти и културни дейци, много от които живеят в обсега на EBU, ние отхвърляме опцията "Евровизия" да бъде използвана за омаловажаване и нормализиране на геноцида, обсадата и бруталната военна окупация на Израел срещу палестинците", се казва в писмото, инициирано от No Music for Genocide и движението BDS.

"Ние сме солидарни с палестинските призиви към обществените радио- и телевизионни оператори, изпълнители, организатори на партита, екипи и фенове да бойкотират "Евровизия", докато EBU не забрани партньорския израелски радио- и телевизионен оператор KAN", гласи още позицията

Израел отрича да извършва геноцид в Газа. През септември 2025 г. обаче разследване на ООН заключи, че Израел извършва геноцид.

"Евровизия" е най-голямото музикално събитие в света, привлякло 166 милиона зрители миналата година. Тазгодишното 70-то издание ще се проведе във Виена, Австрия. Финалът ще бъде на 16 май 2026 г.