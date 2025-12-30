Първи трейлър на документалния сериал за Take That (ВИДЕО)

Нов документален филм, който ще излезе на 27 януари на стрийминг платформата Netflix, предлага поглед зад кулисите на британската момчешка група Take That, пише германското издание "Stern". Филмът, който носи за заглавие името на групата, ще проследи целия път на състава - от възхода до разпадането и повторното събиране на изпълнителите.

Първият трейлър дава на феновете представа какво да очакват. Той показва как членовете на групата загряват в сценичните си костюми преди концертно изпълнение. "Бяхме много близки помежду си. Бяхме кралете на света", може да се чуе да казва един от музикантите. И още: "Но нищо не ни подготви за това, което ни очакваше през 90-те."

Още: Парадоксът на рая: защо не можем да спрем да гледаме истории, в които нищо не е такова, каквото изглежда

Раздяла и завръщане

Бившите тийнейджърски идоли се разделиха в края на 90-те години и се завърнаха отново на сцената през 2005 г. След окончателното напускане на Роби Уилямс и Джейсън Ориндж, Take That свирят като трио от 2014 г. насам. Освен Гари Барлоу и Марк Оуен, Хауърд Доналд също е част от групата. През 2023 г. британските изпълнители издадоха деветия си студиен албум, озаглавен "This Life", припомня БТА.