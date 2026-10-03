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Гърция предаде тленните останки на цар Самуил на България (ВИДЕО)

03 октомври 2026, 11:42 часа 602 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гърция предаде тленните останки на цар Самуил на България (ВИДЕО)

България получи от Гърция тленните останки на цар Самуил. Те бяха предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997 - 1014 г.). Двете страни подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на българския цар Самуил.

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Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

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С подписването на протоколите Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

Останките на цар Самуил са открити през 1969 г. при археологически разкопки в базиликата „Св. Ахил“. След церемонията в Солун те ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.

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Цар Самуил тленни останки
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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