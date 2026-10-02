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Acid Arab идват в София на 7 ноември

02 октомври 2026, 13:50 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
Acid Arab идват в София на 7 ноември

Acid Arab идват в София на 7 ноември за концерт в "Малката текила". Френският колектив се завръща в България след участието си на PHILLGOOD в Пловдив това лято, но този път на клубна сцена. Историята на Acid Arab започва именно от клубовете във Франция и вече повече от десетилетие те смесват електроника с мелодии и ритми от Близкия изток и Северна Африка. Билетите се продават в Ticket Station.

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Acid Arab имат над 600 участия по целия свят, както на големи фестивали, така и в някои от най-влиятелните клубове в Европа, Азия, Северна Америка и Северна Африка. В музиката им има техно и хаус ритми, дълги и повтарящи се мелодии и традиционни вокали, а корените им личат във всяка песен.

През годините Acid Arab са работили с Rachid Taha, Yasmine Hamdan, EDIS и други световни артисти. И всяка от тези колаборации добавя нещо ново към звука им, заедно с това - и нови музикални светове. Последният им албум "Resonance" излезе през юни 2026. Почеркът им си остава същият - прецизен и танцувален, но мелодиите тръгват в нови посоки, а гостите в албума идват от още повече места и култури.

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На сцената Acid Arab създават мощна и хиптотична енергия, обединявайки различните култури в един общ ритъм. Музиката им е за танцуване и тази есен колективът гарантирано ще разтъпчи публиката на 7 ноември в "Малката текила" в София. Билети за събитието може да намерите в сайта на Ticket Station.

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електронна музика концерти Acid Arab
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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