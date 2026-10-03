Топ футболист от близкото минало застана на страната на Кристиано Роналдо

Една от водещите теми на световния футбол през последните дни е напускането на лагера на националния отбор на Португалия от страна на Кристиано Роналдо. Това се случи, след като суперзвездата остана неизползвана резерва в два поредни мача на "мореплавателите" от Лигата на нациите. Артуро Видал, който по-рано през кариерата си игра за Байерн Мюнхен, Ювентус, Барселона и Интер, а сега се състезава за родния си Коло-Коло, изрази мнението си по въпроса, като застана зад Роналдо и заяви, че треньорът Жорже Жезус прави грешка.

Артуро Видал: "Подкрепям напълно Кристиано"

Ето какво каза Артуро Видал пред "Cadena SER": "Треньорът греши. Подкрепям напълно Кристиано. Наистина е жалко играч като Кристиано Роналдо, който е сред четиримата най-добри футболисти в историята, да си тръгне от Португалия по този начин. След пресконференция, на която той обясни какво се случва и какви са възможностите, треньорът да излезе след това и да говори по този начин... Според мен това дава много лош образ на треньора. Той греши много.

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"Той е човекът, който изведе Португалия сред най-добрите"

Трябва да се грижиш за Кристиано Роналдо, трябва да го защитаваш. Той е човекът, който изведе Португалия сред най-добрите национални отбори в света и вдигна португалския футбол на друго ниво. Играч като него не може да напусне националния отбор по такъв начин. Кристиано има пълното право да прави това, което смята за правилно, заради всичко, което е дал на футбола и на Португалия. Цялата ми подкрепа е за Кристиано Роналдо. Той е изключителен в това, което прави. Има треньори, които просто не уважават някои неща".

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