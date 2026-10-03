Огромна изненада в Малайзия! Мерцедес са извън Топ 3, вечните съперници на първа редица

Квалификацията за Гран При на Бахрейн в Малайзия във Формула 1 протече по много интересен начин. В крайна сметка големият печеливш от съботния ден се оказа Макс Верстапен. Нидерландецът, който е последният пилот с победа на "Сепанг" през 2017 година, грабна първи полпозишън за сезона пред Люис Хамилтън от Ферари. Съотборникът на Верстапен в редиците на Ред Бул - Исак Хаджар, завърши трети, след като даде по-добър резултат от лидера в класирането Кими Антонели.

Верстапен най-бърз при завръщането на "Сепанг"

Хаджар обаче ще бъде преместен с пет позиции назад на стартовата решетка в неделя, тъй като Ред Бул смени двигателя му за това състезание. Това означава, че Антонели ще тръгне трети. Шарл Льоклер завърши след него, следван от двойката на Макларън - Ландо Норис и Оскар Пиастри. Другият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел не се представи на ниво и даде 8-о време. Пиер Гасли и Габриел Бортолето допълниха Топ 10.

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Голямата изненада в квалификацията на пистата "Сепанг" беше представянето на Фернандо Алонсо от Астън Мартин. Опитният испанец даде 12-о време, което е един от най-добрите резултати за отбора от началото на сезона. Франко Колапинто от Алпин е наказан с 15 места назад, което го праща на предпоследната позиция, тъй като Арвид Линдблад от Рейсинг Булс има санкция от 30 позиции и ще бъде последен на старта.

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