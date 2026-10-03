Легенда на Ман Юнайтед разкри кое е "единственото подходящо наказание" за Ман Сити

Легендата не само на Манчестър Юнайтед, а и на целия английски футбол, Гари Невил изказа мнението си за скандала с Манчестър Сити. "Гражданите" бяха признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения за нарушаване на правилата на Висшата лига за финансов феърплей. Бившият защитник говори пред "Sky Sports", като според него за собствениците на Ман Сити ще бъде трудно да запазят реномето си. "Небесносините" се възползват от правото си да обжалват, но ако обжалването не бъде прието, ги очакват сериозни наказания.

Гари Невил: "Ще бъде трудно за собствениците на Ман Сити"

Ето какво каза Гари Невил: "Трудно е да се види как собствениците на Ман Сити могат да се съобразят с теста за собственици и директори в тази страна, ако присъдата остане такава. Реалността е, че поради неподходящи собственици на клубове има много по-строги правила. Ще бъде трудно за собствениците на Ман Сити да запазят статута си. Клубовете са защитени активи, активи на общността, поради значението им за феновете и хората в града, така че собствениците трябва да спазват правилата и законите, посочени в теста.

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"Тези две неща биха имали най-преки последици за английския футбол"

Единственото подходящо наказание е първо да се приложи тестът за собственици и директори, а след това да се разгледат постиженията през периода и да се определи дали те все още трябва да важат. Тези две неща биха имали най-преки последици за английския футбол. Ако бях Ман Сити, щях да ти откъсна ръката за глоба или отнемане на точки, дори и да са 60 точки, защото това би ти навредило само за момент. Да притежаваш футболен клуб в тази страна е една от най-големите отговорности, които можеш да имаш. Трябва да се приема много сериозно.

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"The achievements are tarnished"



Gary Neville reacts to the news that Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of Premier League financial rules.



Manchester City have lodged an appeal against the guilty verdict. pic.twitter.com/U9EpXojGYI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 2, 2026

"Това е опустошително"

Не можем да се затъваме в глоби и отнемане на точки, да се концентрираме върху двете най-важни неща - постиженията през това време и какво се случва със собствениците и ръководителите, които са ръководили в този период. Висшата лига е най-големият ни износ в света, а сега е влачена в калта, защото най-добрият отбор през последните 15 години, както и в момента, е виновен за неправомерно спечелване на титли. Това е опустошително. Ако присъдата "виновен" остане в сила, това няма да е истинско. Това ще бъде период, опетнен завинаги. Самите постижения са опетнени".

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