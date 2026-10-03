1000 години по-късно: Тленните останки на цар Самуил са в България (ВИДЕА)

Исторически ден за България. 1000 години по-късно тленните останки на цар Самуил най-накрая са в страната ни. Това стана възможнос, след като в Гърция беше подисан приемно-предавателните протоколи за тленните останки на българския цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

ОЩЕ: Гърция предаде тленните останки на цар Самуил на България (ВИДЕО)

С подписването на протоколите Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

Останките на цар Самуил са открити през 1965 г. при археологически разкопки в базиликата „Св. Ахил“. След церемонията в Солун те бяха транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.

„Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий“, каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията.

„В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир „Св. Йоан Предтеча“ и манастир „Панагия Икосифиниса“, каза Мицотакис.

„Изпълняваме морално завещание с връщането на тленните останки на цар Самуил. Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци“, заяви от своя страна премиерът Румен Радев.

Площад "Княз Александър I" се изпълва с хора, дошли да станат свидетели на историческия момент. Официалната държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на българския владетел започна още във въздушното пространство, където изтребители съпроводиха военнотранспортния самолет.

От летището до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от военнослужещи от Българската армия. Те ще бъдат поставени на военен камион, които ще бъде ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили „Пустинни котки“ и мотоциклетисти.

На площада ще се състои държавната церемония „България посреща цар Самуил“, след което тленните останки ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“, където е предвидено полагането им в специално подготвен саркофаг и отслужването на панихида.