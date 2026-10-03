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Тъжната истина: Португалия е по-добра без Роналдо през последните 10 години

03 октомври 2026, 13:15 часа 851 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тъжната истина: Португалия е по-добра без Роналдо през последните 10 години

Изглежда, че Португалия вече няма нужда от своята звезда и капитан Кристиано Роналдо. В очите на мнозина отборът е станал по-добър без него, ако съдим по първия мач след кризата, която разтърси коридорите на "мореплавателите". Нападателят напусна тренировъчния лагер на Португалия в датската столица Копенхаген след спор с новия селекционер Жорже Жезус относно това, че не е бил включен в състава за мача срещу Норвегия от Лигата на нациите.

Цифрите разкриват тъжната истина за ролята на Роналдо в националния отбор

По тази причина Роналдо пропусна следващата тренировка на отбора. Последва среща със селекционера и президента на Португалската федерация. Въпреки че Жезус обещал игрово време и да се извини официално на пресконференцията преди мача с Дания, това не се случи. Опитният специалист заяви, че Роналдо ще играе само ако се налага - думи, които се оказаха достатъчни за нападателя да си събере багажа и да си тръгне. Без своя талисман Португалия постигна убедителна победа с 4:2 над Дания.

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Това беше първият път, в който Португалия отбеляза 4 гола като гост без Роналдо в състава за цели 18 години, по-конкретно откакто го направи срещу Малта през септември 2008 година. Въпреки че ролята му и наследството в националния отбор са неоспорими, е факт, че през последните години той не се представя на същото високо ниво с националната фланелка. Сега британският вестник "The Sun" разкри впечатляваща статистика, подчертаваща спада в показателите на "мореплавателите" с Роналдо в състава от 2017 година насам.

Кристиано Роналдо

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Оттогава Португалия е изиграла 126 мача. Роналдо е участвал в 98 от тях, като отборът е спечелил 63% от тях. В останалите 28 срещи, в които той не е участвал, отборът е спечелил 64%. Статистиката за отбелязаните голове разкрива истинската картина. Португалците са отбелязали 210 гола в 98-те мача, в които Роналдо е участвал - средно 2,1 гола на двубой, което изглежда достатъчно високо. Но още по-голям брой попадения са отбелязани в негово отсъствие - 75 гола в 28 мача без него или средно 2,7 гола, което разкрива изключителна атакуваща сила въпреки отсъствието му.

Вестникът обяснява разликата с характера на мачовете, в които Роналдо играе. Той участва в трудни мачове, където шансовете за гол са оскъдни, а срещу по-слаби отбори, където отбелязването е по-лесно, му се дава почивка. Но вестник "The Sun" обърна внимание и на разнообразието в атаката на Португалия през тези години, с играчи като Бруно Фернандеш, Бернардо Силва, Рафаел Леао, Гонсало Рамош, Жоао Феликс и покойния Диого Жота. Тази атакуваща сила се откроява още повече без Роналдо. Играчите се чувстват по-уверени при вземането на решения, освободени от задължението да подават топката към един-единствен човек, на когото е възложено да вкарва головете.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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