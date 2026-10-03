Български талант си поговори с легендарния Анди Мъри за влиянието на Григор Димитров (ВИДЕО)

Младата звезда на българския тенис Иван Иванов бе на корта с един от най-добрите играчи на всички времена. Варненецът проведе тренировка с легендата Анди Мъри в Академията на Рафаел Надал, където тренира от години. След края на заниманието си двамата си поговориха. Бившият шотландски тенисист прояви интерес към развитието на българина, а от академията документираха този специален момент на видео, което впоследствие разпространиха в социалните мрежи.

Мъри към Иванов: Познаваш ли Григор Димитров?

Освен за развитието му, Мъри попита Иванов дали се познава с Григор Димитров. Най-добрият български тенисист е делил корта с шотландеца 13 пъти, в които има осем победи. 17-годишният варненец обясни, че преди няколко седмици са играли заедно за отбора на България в Купа Дейвис. Той допълни, че е получил много полезни съвети от хасковлията. "Познаваш ли го?", подхвърли Анди към варненеца, а той отговори: "Да, играхме заедно "Купа Дейвис" преди две седмици. Страхотно беше, научих много от него. Той е чудесен човек, всички го обичат и му се възхищават, а и ми даде много добри съвети."

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След това Иванов обясни на Мъри от колко време тренира в Академията на Рафа Надал и какво е постигнал до момента. През миналия сезон варненецът спечели титлите от Големия шлем при юношите на Уимбълдън и Ролан Гарос. Освен това, той завърши година като №1 в света и реши да се концентрира върху развитието си в мъжкия тур. След последното обновяване на ранглистата той вече заема 485-а позиция: "От три и половина или четири години. Сега съм на 17. Можех да остана още една година при юношите, но вече съм в мъжкия тур. Спечелих Уимбълдън и US Open и след това приключих с юношеския тенис."

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Andy Murray catches up with Junior Wimbledon and US Open champion, Ivan Ivanov 🇧🇬 🤝 pic.twitter.com/KuQ9V2yiKw — The Set | Andy & Jamie Murray (@Murraystheset) October 3, 2026