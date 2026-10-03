Новак Джокович хвърли бомбата: "Няма да разкрия какво ми е, свързано е със здравето"

Новак Джокович се класира за 1/4-финалите на Откритото първенство на Китай, което се провежда в Пекин, след като победи Бу Юнчаокете с 2:1 сета. Мачът трая близо 3 часа - 2 часа и 51 минути. Така Джокович запази перфектния си баланс на турнира. Той е шесткратен шампион в категория ATP 500. На пресконференцията след мача сърбинът говори за здравословното си състояние, като заяви, че проблемите, които изпитва през последните месеци не са свързани с издръжливостта.

Новак Джокович: "Просто се опитвам да намеря различни начини"

Ето какво какво каза Новак Джокович: "Истината е, че тази година ми беше много, много трудно заради няколко конкретни проблема, с които се сблъсквам. Просто се опитвам да намеря различни начини поне да се приведа в достатъчно добро физическо и здравословно състояние, за да изляза на корта и да се състезавам с играча от другата страна на мрежата. Ако той ме победи, ако е по-добър - чудесно.

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"Не става дума за издръжливост"

В повечето мачове и турнири, в които участвах тази година, изпитвах наистина много сериозни физически затруднения. Това няма нищо общо с издръжливостта. Хората бъркат двете неща. Не става дума за издръжливост. Нещо друго е. По-скоро е свързано със здравето. Не искам да разкривам какво е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема. Понякога нещата се получават по-добре, понякога - не".

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