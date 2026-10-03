Без промени в календара на Формула 1: Отразява ли се това на Никола Цолов?

Сезонът във Формула 1 ще завърши по първоначалния си график с надпреварите в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември, съобщи главният изпълнителен директор на шампионата Стефано Доменикали по време на състезателния уикенд за Гран при на Бахрейн. Напрегнатата обстановка в района на Близкия изток накара ръководството да направи резервен план за финал на кампанията на пистата "Имола" в Италия.

Формула 1 ще завърши по план

Доменикали обаче бе категоричен, че след предоставени пълни гаранции за сигурността, календарът ще запази оригиналния си вид с двата старта. "Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме", заяви Стефано Доменикали. Така Формула 1 трябва да приключи по предварително изготвения график. Според календара основното състезание за Гран при на Катар ще се проведе на 29 ноември, а последната надпревара за 2026 г. - тази в Абу Даби, ще се състои на 6 декември.

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Никола Цолов има шанс за титла във Формула 2

Това означава, че и Формула 2, където се състезава Никола Цолов, ще завърши по график. Там вече минаха 12 кръга, като след Гран при на Азербайджан Български лъв отстъпи лидерската си позиция в генералното класиране на един от големите си съперници Рафаел Камара. Последните два кръга - в Катар и Абу Даби, ще дадат на Цолов възможността да си върне водачеството и да вземе шампионската титла във Формула 2. В момента той е на второ място с 200 точки, а Камара е само 7 пункта пред него. Ако все пак до ноември и декември плановете се променят, от Формула 2 също мислят по въпроса как евентуално да заменят Гран при на Катар и на Абу Даби.

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