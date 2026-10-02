Току-що велика песен на ABBA премина 1 млн. слушания в Spotify (ВИДЕО)

Трета песен на шведската група АВВА – "The Winner Takes It All", е преминала прага от 1 милиард прослушвания в стрийминг платформата Спотифай, се посочва в прессъобщение на компанията Universal Music. По-рано този емблематичен праг беше преминат от хитовете "Dancing Queen" и "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)". Заедно тези три песни на АВВА са прослушани над четири милиарда пъти.

Песен от 1980 г.

Песента "The Winner Takes It All" е издадена през 1980 г. като водещ сингъл от седмия студиен албум на АВВА "Super Trouper". Миналата година хитовото парче придоби ново звучене в социалните мрежи благодарение на новото поколение, което използваше текста, за да популяризира различни тенденции в социалните мрежи, се отбелязва в прессъобщението.

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"Това е изключително популярна песен и ме трогва дълбоко, че я ценят толкова много. За мен това означава много", каза певицата от АВВА Агнета Фелтскуг, цитирана от БТА.