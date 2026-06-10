"Романтично - Една нощ в латино" събира Орлин Горанов и Еделина Кънева на сцената

Зала 1 на Националния дворец на културата ще се превърне в сцена на страст, емоция и вълнуващ музикален разказ на 26 ноември. Орлин Горанов и Еделина Кънева ще потопят публиката в "Романтично - Една нощ в латино" – концерт, който обещава да пренесе зрителите далеч от ноемврийската действителност и да ги обгърне в топлината на южните нощи.

Концертът ще съчетае елегантното звучене на двама изключителни артисти с нови музикални аранжименти, вдъхновени от вечните латино хитове и ритмите на салса, румба и самба. С гласовете на Орлин Горанов и Еделина Кънева познати мелодии ще оживеят в различна светлина – по-чувствена, по-динамична и изпълнена с латино емоция.

Още: Симфониета-Враца гостува в зала "България" на 14 юни с българска премиера и блестящи солисти

Музикалният спектакъл ще бъде изграден като завършено сценично изживяване с участието на голям симфоничен оркестър. Зад цялостната музикална концепция стои диригентът Георги Милтиядов, който обединява отделните елементи в единен музикален разказ.

Сцената ще носи усещане за кабаре и класически музикален салон, в които музиката и танцът се преплитат, за да разкажат истории за любов, срещи и споделени мигове. Срещата между Орлин Горанов и Еделина Кънева на сцената е среща на два силни гласа и два различни, но допълващи се сценични свята, обединени от обща чувствителност към музиката и способността да разказват истории чрез нея – както в романтични, така и в по-ритмични, танцувални изпълнения.

Още: В новата си песен Орлин Горанов разказва за любовта в "Бъдеще време"

"Романтично: Една нощ в латино" е покана към публиката да преживее една различна ноемврийска вечер – по-топла, по-красива и по-близка до сърцето. Билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/orlin-goranov-i-edelina-kieneva-romanticno.