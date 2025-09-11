Рут Колева се завръща гръмко на музикалната сцена (ВИДЕО)

След двугодишна пауза Рут Колева отбелязва начало на нов етап със "Cerca" – първият ѝ сингъл на испански, вдъхновен от песента, която я направи разпознаваема у нас: "Близо". Това не е превод, а дръзка нова версия – интимен, но смел прочит, в който латиноамериканска баладност, европейски поп и винтидж соул се срещат с характерната за Рут емоционална дълбочина и прецизна вокална линия.

Новото звучене е резултат от аранжимент в сътрудничество с Искрен Тончев – Искрата, който внася свежи хармонични цветове, по-динамична драматургия и съвременна продукционна естетика, без да се губи красотата на оригинала. Оригиналният текст на "Близо" е на Гергана Турийска – "Cerca" взима темата за близостта и я разгръща в различен език, с нова интонация и тембър.

В търсене на близост

"Cerca" идва в момент, в който Рут пренарежда звученето си отвътре навън – повлияна и от работата си зад кулисите с емблематични международни артисти (Massive Attack, Michael Kiwanuka, James Bay и др.), като един от двигателите на независимата сцена в Югоизточна Европа. Песента говори за онова търсене на близост – географска, емоционална, духовна – което напоследък е и лична, и споделена история.

Заедно с аудио релийза излиза и lyrics видео, което поставя фокус върху думите и интонацията – минималистично, чисто, и точно там, където песента трябва да диша.

Проектът е подкрепен от програмата BELEM (BELEM е инициатива, финансирана от Европейския съюз).

