SIRENIA със специален концерт в София през май

BGTSC представя: Специалният концерт на SIRENIA, който ще се състои на 9 май от 20:00 часа в столичния Mixtape 5. Групата ще направи европейското турне по случай 25-ата си годишнина със серия концерти, а една от датите е в София.

Творчеството на SIRENIA е смес от готик метъл и рок с класически оркестрации, и елементи от по-екстремните метъл жанрове. В основата на звука им са мощните барабани и бас, подкрепени от ритъм китари, обвити в атмосферични клавишни партии и подправени с меланхолични цигулки и 12-струнни китари. Музиката им е мелодична и увлича слушателя с динамиката си. Вокалните линии са разнообразни и се състоят основно от женски вокали, понякога подкрепени от ръмжащи мъжки вокали, хорови изпълнения или шепот. Песните са много интензивни и динамични. Текстовете са базирани на размисли за живота, смъртта, любовта, омразата, параноята и тревожността на хората.

Създадени в началото на 2001 година, към днешна дата SIRENIA са издали 11 албума, едно EP и няколко сингъла. През годините албумите им са достигали до големи класации, получавайки винаги отлични отзиви по целия свят, а някои от синглите им са оглавявали радиокласациите в няколко държави.

Билети се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. До 30 януари цената на билетите ще е 20 евро, а след това и до деня на концерта ще расте.

Политика за деца и непълнолетни: Малолетни (до 13-годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице. Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице. Деца до 7-годишна възраст могат да присъстват без билет.

