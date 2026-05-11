Градът в Източна Турция, който никой не е успял да завладее: Археолози дешифрираха 2800-годишен "военен доклад"

В Източна Турция археолози, изследващи крепостта Кюрзут в басейна на езерото Ван, археолози открилиха три перфектно запазени клинописни надписа, на около 2800 години. Тези текстове, издълбани върху базалтови плочи, са създадени по време на управлението на урартския цар Минуа (810–786 г. пр.н.е.) и съдържат уникални доказателства за военната мощ и държавната структура на Урарту.

Arkeonews разказва за подробното декодиране на съобщенията и тяхното историческо значение.

Какво откриха археолозите?

Текстовете са разшифровани от доцент Сабахатин Ердоган от университета „Ван Юзунджу Йъл“ и Анастасия Сюглум от Истанбулския университет, които успяват да накарат древния крал отново да „проговори“. Най-интересният пасаж е съобщението за завладяването на град Лухиуни, който е принадлежал на племенния съюз Еркуа.

Крал Минуа гордо заявява: „Завладях Лухиуни, град, който никой не е завладявал преди мен“, подчертавайки изключителността на победата си.

В допълнение към военните похвали, надписите съдържат подробен списък на военни трофеи, които са били заловени и транспортирани до столицата Тушпа (днешен Ван). Текстовете описват пленени мъже и жени, както и стада коне, говеда и овце, което показва мащаба на нападението и икономическите ползи от разширяването за урартската държава.

Свещен център и стратегически пост

Важен детайл е, че надписите са открити в стените на храм, посветен на бог Халди, върховното божество на урартския пантеон. Текстът започва с традиционната формула „Със силата на бог Халди, Минуа, син на Ишпуини, казва...“, потвърждавайки неразривната връзка между религията и държавната власт в Урарту, където военните успехи са се смятали за пряк дар от боговете.

Откриването на храм от типа Суси (квадратна сграда с тесен вход) в крепостта променя разбирането на учените за ролята на Кьорзют в региона. Преди се е смятало, че е бил просто военен обект, но наличието на монументален храм и царски надписи доказва, че крепостта е служила като важен административен и религиозен център, контролиращ търговските пътища и плодородните равнини.

Откритието помага и за разрешаването на дългогодишна научна мистерия относно датирането на построяването на самата крепост Кеурзют. Благодарение на споменаването на името на цар Минос, изследователите вече знаят със сигурност, че укрепленията и храмът са построени в края на IX век пр.н.е., по време на периода на най-голям разцвет на империята.

Това помага на учените да свържат разпръснатите фрагменти от надписи, които са били откривани в околните села в продължение на много десетилетия. Учените стигнали до заключението, че повечето от тези артефакти произхождат от Кьорзют, което позволява да се реконструира големият церемониален надпис и да се коригират грешки в предишни преводи на урартския език.

