Скръбна вест! Почина легендарен балкански изпълнител

Легендарният босненски певец Халид Бешлич почина на 71-годишна възраст. Той имаше сериозни проблеми с черния дроб и прекара последните си седмици в Клиничния център на Университета в Сараево, където първоначално беше лекуван в отделението по нефрология, а след това в отделението по онкология. Въпреки че през септември мениджърът му заяви, че състоянието му се подобрява, певецът не успя да се възстанови. Преди смъртта си Халид публикува стихотворение, посветено на съпругата му Сейда, която смяташе за най-голямата си опора.

Кой е Халид Бешлич

Роден на 20 ноември 1953 г. в село Врапци, той израства в скромни условия, но любовта му към музиката го отвежда към изключителна кариера. След военната си служба се премества в Сараево, където започва да се изявява и по-късно се превръща в едно от най-известните имена на югославската музикална сцена.

С песни като "Necu, necu dijamante", "Budi budi uvijek srecna" и "Miljacka", Беслич се превръща в символ на народната музика в региона. По време на войната в Босна той провежда над 500 благотворителни концерта за жертвите на войната.

През 2009 г. претърпява тежка автомобилна катастрофа, в която губи едното си око, но бързо се завръща на сцената със сила и отдаденост. Халид ще остане икона на балканската музика, с наследство, което е преживяло поколения, пише албанското издание "Telegraphi".

