Българска песен с над 1 млн. гледания в интернет само за месец (ВИДЕО)

В епоха, в която музиката все по-често се превръща в глобален език, българската продукция "Find me in another life (Grozdanka)" идва като музикално доказателство, че традицията вдъхновява иновацията. Сингълът, дело на Valentina VoX, Ana Maria и Vasil Ivanov The Editor, е културен хибрид в ethno house стил, който съчетава емоцията на българския фолклор със съвременната пулсация на електронната сцена. Продуциран от KVZ Music Ltd., един от водещите музикални агрегати с над 150 000 заглавия в каталога си, проектът е създаден с мисия: да изгради нова тенденция в музиката.

Месец след премиерата си песента вече постигна уникални резултати в международен мащаб, надминавайки 1 млн. гледания, но с това успехите на песента не спират. Музикалната продукция на KVZ Music Ltd. / Ultra Collective присъства в ефира на над 300 международни радиостанции в повече от 40 държави, с над 13 хиляди излъчвания. Сред тях са водещи платформи като Technopop Network (Бразилия), Energy 98 (САЩ), Radio InPuglia 92.3 (Италия), Beverley FM (Великобритания), RadioSat FM (Боливия), Pulse 96.1 (Австралия) и много други.

Още за песента

В основата на композицията стои народната песен "Грозданка", която носи древна история. В новата версия, чрез гласа на Ana Maria - един от най-уважаваните фолклорни изпълнители на Балканите, тя звучи като ехо от миналото, което създава усещане за прераждане.

Ангелски чаровната певица Valentina VoX също се включва в проекта като изпълнител и композитор, като добавя вокална техника и емоционална дълбочина в английската част на песента. Мелодичната линия на изпълнителката прецизно допълва моста по ноти към съвремието.

Архитектът и композитор на звука е добре познатият саунд дизайнер Vasil Ivanov The Editor. Завършил престижния Berklee College of Music, той умело създава музикалната атмосфера на "Find me in another life (Grozdanka)", в която фолклорът се трансформира за нов живот.

Финалният щрих на песента идва от двукратния носител на награда "Грами" – мастеринг инженерът със световна слава Colin Leonard. Работил по музиката на мегазвезди като Beyoncé, Justin Bieber, Jay-Z и други, той гарантира, че всяка честота, всеки вокал и всеки бийт звучат с прецизност, достойна за световната сцена.

"Създадохме необичайна среща на традицията и актуалното звучене. В нея на фокус застана нежната и почти непозната народна песен "Грозданка", чиято мелодия и текст разтърсват сетивата", разказват артистите.

Кинематографичното пътешествие е поверено на талантливия режисьор Радина Миленчева. Величествената красота на Хотнишкия водопад и магнетичния старопрестолен град Велико Търново се превръщат в сцена на визуалния спектакъл. Разказът в кадри улавя магията на песента и я пресъздава на екран като приказно пътешествие през времето и пространството.

За артистите

Valentina VoX е утвърдена българска певица, автор на песни и продуцент с ярко присъствие в поп и електронната музикална сцена. Изпълнител, покорил MTV със сингъла си "Let It Play", тя през 2024 г. основава собствения си лейбъл ArtistrySync, а година по-късно става съосновател на лейбъла за електронна музика Ultra Collective. Нейният стил вече е достигал до глобална публика чрез сингъла "When You Kiss Me", записан в легендарните Abbey Road Studios в Лондон, както и чрез участие в официален видеоклип на Paul McCartney – легендарния член на The Beatles и един от най-успешните музиканти в историята. В България Valentina се утвърждава с песента "Samo Spoko", в която участва с Ицо Хазарта. Представител е на AFEM (Association for Electronic Music) — най-голямата световна организация за електронна музика, която я позиционира като културен лидер на международната сцена.

Ana Maria е народна певица, работила с редица международни музикални компании като LYRA (Гърция), Nuits D'Artistes (Франция), Doublemoon – Pozitif (Турция) и Cesam International (Франция). Била е солист на "Мистерията на българските гласове", Държавен фолклорен ансамбъл "Филип Кутев", Фолклорен ансамбъл "Тракия" – Пловдив, както и на множество други формации. Тя е единствената балканска певица, избрана да озвучи с гласа си новозеландски игрален филм, представен на Филмовия фестивал в Кан през 2019 г. Гласът ѝ носи автентичност, сила и дълбока емоционалност, които я правят уникална фигура в съвременната интерпретация на фолклора.

Vasil Ivanov The Editor е български продуцент и саунд дизайнер, специализиран в melodic techno и progressive house музиката. Завършил е Berklee College of Music, където усъвършенства своята техника и артистичен подход. Съосновател е на лейбъла Ultra Collective и има издания под престижни лейбъли като George V Records (Buddha Bar). Музиката му се отличава с дълбок аналогов звук, емоционални нюанси и техническо майсторство. Представяна е в платформи като Beatport, TraxSource, SoundCloud, както и по MTV, и международни радиостанции.