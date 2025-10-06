Програма за концерта на Opeth в София на 10 октомври

Този петък, 10 октомври 2025 г., в Asics Arena, София, ще посрещнем Opeth. Последният им концерт беше през 2022 г., отново по покана на Blue Hills, а сега групата се готви за нова среща с българските си фенове. Ще чуем всички големи химни на групата и – за първи път пред българска публика – ще прозвучи новият им албум "The Last Will and Testament". Събитието е част от европейското турне в подкрепа на албума. Вечерта ще открие шведската прогресив рок група Paatos.

График на вечерта:

19:00 – Отваряне на вратите

20:00 – Paatos

21:15 – Opeth

И този път Opeth ще представят шоу, което ще ни накара да се почувстваме така, сякаш ги гледаме на живо за първи път. Но при Opeth винаги е така – очаквай неочакваното. Те са отворени към експеримента, с лекота придават нов и винаги свеж израз на идеите си, без да забравят корените си.

В забележителната си над 30-годишна кариера бандата не само преминава през множество промени в състава, но и през истински метаморфози, отправяйки музикални предизвикателства както към себе си, така и към феновете си.

Фотограф: Anne-Marie Forker

Билети

Билети ще откриете в системата на Eventim и на място в деня на концерта. Деца до 10 години влизат без билет, но само с попълнена декларация съгласно Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места. Декларацията можете да изтеглите ТУК.

