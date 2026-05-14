DARA отнесе Европа: Вижте как "Bangaranga" откри "Евровизия" (ВИДЕО)

Тази вечер във Виена DARA откри втория полуфинал на "Евровизия".

Динамичната хореография взриви залата и милиони европейци видяха увереното представяне на DARA, която ще се бори да нареди България сред 10-те най-добри изпълнения за вечерта, които ще се класират за големия финал в събота.

Там вече чакат първите 10 финалисти, класирали се от първия полуфинал.

DARA излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори. Хореографията, която изпълниха, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Nemo.

Още: Фурор на "Евровизия": България е първа в гласуването на публиката на концертите на живо (ВИДЕО)

Фаворит на публиката в залата

Вчера DARA проведе генералната си репетиция за "Евровизия" - тази за представителите на медиите и журито. Тя е много важна, защото възоснова на нея журито дава своите оценки за всеки изпълнител. "Bangaranga" предизвика истински фурор в залата, като през цялото време публиката аплодираше динамичната хореография на DARA.

Тези изключително добри впечатления се потвърдиха и от резултатите от анкетата, проведена сред публиката в залата. Според тях България заема първо място със 17% от гласовете! Австралия е втора с 16%, а Дания е трета с 12%.

Гласуването за България

Според новия регламент на "Евровизия" феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави.

Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист.

Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата "Останалата част от света", чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така, тази вечер, и вие можете да подкрепите DARA с №1 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате.

Още: С надежда за финал: България излиза тази вечер, за да покори "Евровизия" (ВИДЕО)

Големият финал е на 16 май, събота, от 22:00 ч. по БНТ.