Фурор на "Евровизия": България е първа в гласуването на публиката на концертите на живо (ВИДЕО)

Вчера DARA проведе генералната си репетиция за "Евровизия" - тази за представителите на медиите и журито. Тя е много важна, защото възоснова на нея журито дава своите оценки за всеки изпълнител. "Bangaranga" предизвика истински фурор в залата, като през цялото време публиката аплодираше динамичната хореография на DARA.

България е №1 за публиката

Още: С надежда за финал: България излиза тази вечер, за да покори "Евровизия" (ВИДЕО)

Тези изключително добри впечатления се потвърдиха и от резултатите от анкетата, проведена сред публиката в залата. Според тях България заема първо място със 17% от гласовете! Австралия е втора с 16%, а Дания е трета с 12%.

Явно българската песен е най-атрактивното изпълнение за вечерта и зрителите са харесали най-много именно него. Това дава оптимистични надежди, че "Bangaranga" може да е впечатлил и журито достатъчно, за да получи висока оценка.

Тази вечер от 22:00 часа започва втория полуфинал и в края му гласовете на публика и жури ще бъдат комбинирани, за да се откроят 10-те най-добри песни, които ще продължат към големия финал в събота. Там ще ги чакат останалите 10 класирали се от първия полуфинал.

Източник: eurovisionaudiencepoll

Отзивите за "Bangaranga"

Още: "Истински претендент за място в челната петица": Вижте цялото изпълнение на DARA пред журито на "Евровизия" (ВИДЕО)

""Bangaranga" е перфектното начало за този полуфинал, представяйки едно от най-впечатляващите изпълнения на вечерта. Началната част, в която Дара и нейните танцьори сякаш пресъздават традиционен български ритуал в рамките на сценичния реквизит, е на съвсем различно ниво и мигновено грабва вниманието на публиката", пише eurovisionfun.

"Постановката е свежа и изобретателна през цялото време, съчетавайки интензивна хореография със силно визуално разказване на истории. Въпреки взискателната рутина, Дара остава изключително изразителна и вокално безупречна, поддържайки впечатляващ контрол от началото до края", пише още изданието.

"Това се усеща като сигурен квалификационен фактор за големия финал в събота и истински претендент за място в челната десетка, може би дори за място в челната петица. Потенциалът му за привличане на гласове от публиката може да се окаже огромен", завършва коментарът за българското изпълнение.