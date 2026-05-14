AXECUTOR ще открият концерта на POSSESSED в София

Подгряваща група на концерта на Possessed на 9 юни в клуб Joy Station ще бъдат родните траш/спийд метъл машини Axecutor. Създадена през 2010 г. от музиканти, вдъхновени от духа на 80-арския thrash, speed и black metal, групата бързо се утвърждава на българската олдскуул сцена с демото "Speed Metal Assault" и EP-то "Aggressive Extermination", отличено и от българското издание на "Metal Hammer".

През годините Axecutor делят сцена с имена като Toxic Holocaust, Desaster и Deathhammer, както и реализират участия из България и Европа. В края на 2023 г. групата издаде дебютния си албум "Violate the Cross", а в момента работи по своя втори студиен запис.

Axecutor ще открият вечерта на 9 юни в Joy Station, обещавайки ударна доза олдскуул екстремен метъл преди излизането на легендарните Possessed.

Билетите за концерта на Possessed и Axecutor в клуб Joy Station на 9 юни 2026 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно") и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.eventim.bg/ на цени от:

- 35 € за правостоящи до деня на концерта

- 40 € за правостоящи в деня на концерта

- 45 € за седящи в обособена VIP зона

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител

