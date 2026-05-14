Foltin отбелязват 30 години на сцената със специален концерт в София

Една от най-обичаните и разпознаваеми групи на балканската алтернативна сцена Foltin ще отбележи своята 30-годишнина със специален концерт в София на 17 октомври 2026 г. в SOFIA LIVE CLUB, като част от поредицата Sofia Live Fest presents.

Три десетилетия след създаването си, Foltin продължават да бъдат една от най-оригиналните и трудно определими групи в региона – бенд, който естествено преминава между алтернативна музика, театралност, джаз, етно влияния, импровизация и сценичен пърформанс, без никога да губи своята идентичност. Но юбилеят "30 Years Foltin" не е просто равносметка, а живо продължение на история, която и днес остава актуална, любопитна и отворена към нови артистични посоки.

През годините Foltin изграждат особено силна връзка с българската публика чрез десетки концерти, фестивални участия и споделени музикални преживявания. Тази връзка далеч надхвърля обичайното отношение между артист и публика. Kонцертите на групата в България винаги са били пространство за близост, емоционален обмен и усещане за общност.

Неслучайно именно в Пловдив е записан концертният материал за FOLTIN LIVE – двойна винилна плоча, уловила групата в нейната най-естествена среда, а именно сцената. Записан аналогово, албумът документира специфичната енергия между Foltin и българската публика и остава свидетелство за дългогодишната им концертна история у нас.

Юбилейната програма ще събере композиции от различни периоди от развитието на групата. Ще се включат и музиканти, били част от Foltin през годините. Резултатът е ретроспективен, но жив и динамичен формат, който гледа не назад с носталгия, а напред към нови срещи и нови интерпретации.

Паралелно с концертите, групата подготвя и серия специални издания и мултимедийни проекти, сред които преиздание на албума "MOMOMA" на винил, специално RE-COMPOSED издание с интерпретации от балкански музиканти, пътуваща фотоизложба "Foltin Through the Years", нов онлайн архив и юбилеен мърч, създаден в колаборация с млади артисти и дизайнери.

След 30 години Foltin продължават да доказват, че музиката им естествено преминава през граници, поколения и културни контексти. А концертът в София ще бъде още едно потвърждение за тази дългогодишна и жива връзка с българската публика.

Вечер, посветена на музикалната свобода, сценичната енергия и една история, която продължава да се развива. Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси. Първите 50 бр. Early Bird билета са на цена от 30 € само на www.sofialivefest.com. Редовната цена ще е 35 €, а в деня и на място - 45 €.

Събитието се провежда с подкрепата на Посолство на Република Македония.