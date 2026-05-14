Политическа подкрепа на "Евровизия": Президентът и "кукерска" община пожелаха успех на DARA

В 22 ч. огромната ни подкрепа и енергия ще бъдат заедно с DARA на сцената на Евровизия! Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България! Ще завладееш и цяла Европа.

Това написа българският президент Илияна Йотова по повод тазвечершния втори полуфинал на "Евровизия", на който България ще се бори за класиране сред 10-те най-добри изпълнения, които ще продължат към големия финал в събота.

"Имаш и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за теб", сигурна е още Илияна Йотова.

Още: Фурор на "Евровизия": България е първа в гласуването на публиката на концертите на живо (ВИДЕО)

Политическа подкрепа

Други политически фигури също подкрепиха DARA

"След няколко минути DARAсе качва на сцената на Евровизия. Респект за огромния труд, дисциплина и смелост, които стоят зад този момент. Успех, Дара! Отвей ги!", написа Михаил Камбрев от "Продължаваме Промяната".

"Дара, заслужаваш най-големия успех на Евровизия! Но ти вече постигна нещо много по-ценно - успя да обединиш хиляди българи, които вярват в теб. Виждам как през последните дни ти изпращат огромна положителна енергия и подкрепа. Защото често сме силни да хвалим някого едва след като вече е спечелил. А днес е хубаво, че сме заедно още преди резултата - обединени около талант, музика и български дух", коментира от своя страна Антон Хекимян от ГЕРБ.

"Песента е уникална. DARA е изключително талантлива и го е доказала през годините. Харесвам нея, както и другите млади изпълнители на българската музикална сцена, които с труд и талант утвърждават имената си. И да - положението много често е „Бангаранга“, а хубавото е, че всеки го разбира по свой начин. Нека българите в чужбина обединят сили и гласуват по начините от снимката - така ще помогнем на нашето момиче да стигне до финала!", написа още Хекимян.

Кукерска община застана зад DARA

DARA получи подкрепа и от видна "кукерска" община - Разлог. Градът провежда

един от най-голумите кукерски фестивали "Старчевата". А кукерите са едно от вдъхновенията за "Bangaranga".

Още: С надежда за финал: България излиза тази вечер, за да покори "Евровизия" (ВИДЕО)

"Тази вечер България има своя глас на сцената на Eurovision Song Contest 2026 — и той е на DARA! Песента "Bangaranga“ носи идеята за прогонване на страховете, съмнението и негативната енергия Нека тази вечер покажем силата на българския дух!", призоваха от Община Разлог.

"Да изпратим DARA и „Bangaranga“ на големия финал! Успех Дара! Разлог- градът Пазител на традициите е с теб! Нека всички българи в чужбина те подкрепят! Бангаранга - ДАВАЙ НАПРЕД!", се казва още в призива.