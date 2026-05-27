След широк обществен гняв: Кание Уест ще изнесе концерт в Истанбул

Американският рапър Кание Уест, чиито концерти бяха забранени на няколко места в Европа заради противоречиви антисемитски изказвания, ще се появи на сцена в Истанбул на 30 май. Това съобщиха организаторите на събитието. 48-годишният изпълнител, известен и като Ye, предизвика широк обществен гняв с изказвания, възхваляващи Адолф Хитлер, както и с антисемитски тиради, които самият той обяснява с биполярното си разстройство.

Американският рапър Травис Скот също се очаква да участва във фестивалното събитие, което ще се проведе на Олимпийския стадион "Ататюрк" в Истанбул, заяви организаторът Ердем Карахан от ILS Vision пред турската държавна агенция "Анадола".

Според телевизия CNN Türk, около 120 000 фенове се очаква да посетят концерта, а градските власти ще осигурят 100 безплатни автобуса за прибирането на публиката.

Забраните за участия

Крайните изказвания и действия на Уест - включително песента "H*il H*tler" и тениски със свастики, рекламирани на сайта му миналата година - предизвикаха сериозна реакция срещу планираното му европейско турне.

През април британското правителство му забрани да влиза в страната за участие във фестивал, което принуди организаторите да отменят събитието.

Седмица по-късно Уест отложи концерт в Марсилия след информации, че френският вътрешен министър е търсел начин да блокира проявата.

Полски стадион също отмени концерт на рапъра, насрочен за 19 юни, като министърът на културата заяви, че Полша иска да му забрани изяви заради "пропагандиране на нацизма".

По-късно швейцарският футболен клуб "Базел" съобщи пред АФП, че е отказал предложение да бъде домакин на концерт на Уест.

През януари рапърът публикува реклама във "Уолстрийт джърнъл", в която се защити с думите: "Не съм нацист или антисемит" и „обичам еврейския народ“.

Той обясни поведението си с "маниакален епизод", предизвикан от биполярното разстройство.

Кание Уест трябва да изнесе концерти и в Нидерландия на 6 и 8 юни, в албанската столица Тирана на 11 юли, както и в Прага на 25 юли, припомнят от БГНЕС.