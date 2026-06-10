Соня Чакърова пред МУЗИКАУТОР: Народните традиции и песни са пъпната връв, която ни свързва с българския дух

Българският фолклор продължава да бъде един от най-силните символи на националното ни самосъзнание и култура. Това споделя народната певица, диригент, режисьор и телевизионен водещ Соня Чакърова в специално интервю за МУЗИКАУТОР, посветено на ролята на традициите, авторството и съхраняването на българското нематериално културно наследство.

„Фолклорът е всичко, което народът знае за себе си. Той е нещо необятно, нещо, което векове наред се е събирало и съхранявало в народната памет.“, споделя Соня Чакърова и подчертава, че именно творците са мостът между традицията и съвременността. Народните песни и обичаи са връзката между поколенията и носители на българския дух, а фолклорът за нея е едновременно и мисия и начин на живот.

Специално внимание в интервюто е отделено и на темата за авторството. Соня Чакърова отбелязва, че макар много от народно-песенно богатство да е достигнало до нас като част от колективната памет на народа, съвременните произведения, вдъхновени от фолклора, са резултат от труда, таланта и вдъхновението на конкретни автори. По думите ѝ създаването на една песен изисква време, знания, творческа отдаденост, инвестиции и работата на множество музиканти и изпълнители. Затова уважението към авторския труд и посочването на създателите са важна част от развитието на българската музикална култура и стимул за появата на нови стойностни произведения, които съхраняват духа на народната традиция.

„Добре е една песен да бъде припозната като народна, но когато има своя автор и хора, които са се трудили, за да излезе наяве, значи някой си е оставил сърцето, за да може тя да живее. “, подчертава тя. „Това е изкуство, което продължава да се развива. Съвременните авторски произведения могат успешно да надграждат традицията, когато са създадени с уважение към нейните особености, диалекти, мелодика и послания. Музикалното ни богатство не трябва да бъде затваряно в рамките на миналото, а да намира нови форми на изразяване.“

Соня Чакърова отправя и призив за по-активна грижа към българското нематериално културно наследство. Убедена е, че институциите, медиите и обществото трябва да работят заедно за опазването на автентичните песни, носии и обичаи, които изграждат културната ни идентичност.

„Всички, които са се докоснали до българския фолклор, казват, че е магия. Действа пречистващо, дава енергия и кара хората да бъдат по-емоционални“, допълва изпълнителката и е категорична, че фолклорът има огромен потенциал да популяризира България по света. Именно богатството му продължава да вдъхновява и чуждестранни музиканти, изпълнители и публика, и го превръща в най-разпознаваемия културен посланик зад граница.