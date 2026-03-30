Среща на феновете на Depeche Mode: Събират се в София за Depeche-Mode.org Convention 2026

На 9 май 2026 г. столицата отново ще се превърне в притегателен център за почитателите на легендарната група Depeche Mode. Ежегодната среща на общността – Depeche-Mode.org Convention – ще се проведе в Sofia Live Club и обещава вечер, изпълнена с музика, емоции и споделени преживявания.

Събитието ще съчетае концертно изживяване, DJ сетове и възможност за срещи между фенове от България и чужбина, обединени от любовта към музиката и естетиката на групата. През годините конвенцията се утвърди като едно от най-значимите събития за Depeche Mode общността у нас.

Специални гости тази година са MODE2K – аудио-визуален проект на Shunt & N:Mode, който вече е представян на сцени в САЩ, Германия, Италия, Гърция, Румъния и Сърбия. Техният сет комбинира концертно изпълнение с визуални елементи, вдъхновени от емблематичното звучене и визия на Depeche Mode.

За доброто настроение през цялата вечер ще се погрижат и добре познатите на българската публика диджеи kiril101 и julianep, които са неизменна част от тематичните събития, посветени на групата.

Depeche-Mode.org Convention 2026 обещава да събере поколения фенове в една специална атмосфера – вечер на музика, приятелства и споделена страст, която продължава вече десетилетия. Следете за още новини официалното събитие във Facebook.

