Империята "ПИМК" на убития Илиян Филипов: Десетки милиони от знакови мегадоговори и бърз скок на печалбите

Фирмата „ПИМК“ ООД на убития на 30 септември 2026 г. в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е участвала през годините в 54 конкурса за обществени поръчки и с нея са сключени 14 договора по тази линия на обща стойност над 53,3 млн. евро, сочат данни от портала за електронни обществени поръчки (ЕОП). Публично достъпни данни показват още, че чрез проекти и договори по европейски фондове при компанията са постъпили 450 264 лв. (около 230 216 евро).

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„ПИМК“ е считана за най-голямата транспортна и логистична компания в България и се нарежда сред 10-те най-големи в Европа. Основана е през 2000 година със седалище в село Марково и централно управление в Пловдив. Предметът ѝ на дейност е търговия с всички видове стоки, внос и износ, търговско посредничество и представителство в страната и чужбина, производствена и транспортна дейност, рекламна и маркетингова дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети. Финансовият благодетел на футболния Ботев Пловдив – Илиян Филипов – е бил управител до 30 януари 2015 г., след което такъв става Цветан Тороманов, а от 2017 г. насам управтел е Антон Йорданов.

Филипов и Пенко Несторов държат равни дялове в „ПИМК“, която е притежавана от по-голямата „ПИМК Холдинг Груп“ АД. Двамата са представители на самия холдинг и са в петчленния му борд на директорите. Към 1 януари 2026 г. внесеният капитал на „ПИМК Холдинг Груп“ е над 25,5 милиона евро, а този на „ПИМК“ ООД е 30 677 евро.

„ПИМК“ ООД притежава общо 15 имота – сгради и поземлени имоти, намиращи се в Пловдив и село Долни Богров (Столична община).

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Апетитни обществени поръчки

Снимка: Илиян Филипов, Botev Plovdiv/Facebook

„ПИМК“ ООД, заедно с дъщерните си дружества и консорциуми, е един от най-големите бенефициенти на публични средства чрез обществени поръчки в Южна България и конкретно в Община Пловдив. Дружеството развива дейност както в основния си сектор - транспорт и логистика, така и в мащабното инфраструктурно строителство (чрез свързани структури). Именно това носи най-голяма финансова стойност за групата през последните години – поръчките се печялт директно от „ПИМК“ ООД, „ПИМК Билд“ или под формата на обединения.

Справка в портала за електронни обществени поръчки показва, че най-апетитният договор е от 9 декември 2020 г. – за доизграждане на стадиона на един от местните грандове „Ботев“ – „Христо Ботев“ в Пловдив. Става въпрос за реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните. Възложител е Община Пловдив, а сключеният договор е за 43 657 605,52 лева, т.е. за 22 321 779 евро. Това е била офертата на ДЗЗД „Колежа“ – обединение с водещ партньор „ПИМК“ на Илиян Филипов. „Колежа“, както е наричан стадионът на „Ботев“, бе официално открит след реконструкцията на 29 април 2023 г.

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В топ 5 на спечелените обществени поръчки от фирмата или консорциум с нейно участие е за реконструкцията и доизграждането на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация Рогош – Скутаре. Двете села са съседни в Община Марица, близо до гр. Пловдив. Тук възложител е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. Договорът е сключен през септември 2025 г. и е на стойност над 8,8 милиона евро.

На 31 октомври 2024 г. е сключен друг апетитен договор – по обществена поръчка с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. Сумата по него се равнява на над 6,1 милиона евро и е за възстановяване на мост над река Марица, на път I-8 „София – Пазарджик – Пловдив“ (при км 188+568). Договорът е сключен между АПИ и ДЗЗД „ПН Пазарджик 24“ – обединение между „ПИМК“ и друга известна у нас компания в сектора, „Нивел Строй“ ЕООД. Това е фирма, участваща с „инхаус“ договори в строителството на АМ „Хемус“ и скоростния път Видин-Ботевград. Дружеството на „ПИМК“ и „Нивел“ в случая с моста над Марица си е наело подизпълнител – „Алве Консулт“ ЕООД, като това е било посочено в офертата му по поръчката на АПИ.

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"ПИМК" и "Нивел" си партнират по още една линия - спечелили са договор за строителството на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ в Пловдив. Тук ДЗЗД „ПН Пловдив 25“ - обединение между двете фирми - е спечелила обществена поръчка за близо 12,3 млн. евро.

Снимка: Илиян Филипов, Botev Plovdiv/Facebook

Друга от големите поръчки, които „ПИМК“ е печелила, е на обща стойност около 5,48 млн. евро – от март тази година, за реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“. Това се води етап 2 по обществената поръчка на Община Пловдив за цялостното реновиране на спортното съоръжение. ДЗЗД „ПМ Колежа“ печели пред „Катмар 13“ ЕООД.

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Сред другите спечелени обществени поръчки от „ПИМК“ виждаме такива с възложители „Напоителни системи“, Община Марица и Община Родопи. Става въпрос за:

Строително-монтажни работи на хидромелиоративни съоръжения (над 7,4 млн. лв., 2023 г., както и за над 4,3 млн. лв., пак с договор от 2023 г.);

Ремонт на общински път Костиево-Радиново и Радиново-Бенковски (4,95 млн. лв., 2024 г.);

Подмяна на водопроводна мрежа в Община Марица – три договора (близо 332 000 лв., 2025 г.; над 245 000 лв., 2025 г.; над 402 000 лв., 2025 г.);

Канализация на с. Бенковски, Община Марица (696 294 евро, 2026 г.);

Основен ремонт на улици в Община Родопи – три договора (за 163 244 евро, 169 787 евро, 480 269 евро – август 2026 г.).

По данни в Агенцията по обществени поръчки (АОП) – „ПИМК“ е спечелила и договор за доставка на трошен камък за жп линии (в две обособени позиции), с възложител Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Стойността е 440 000 лв., а договорът е сключен през септември 2019 г.

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През 2016 г. „ПИМК“ сключва договор по поръчка с възложител Териториално поделение държавно горско стопанство – Карлово. Той е за поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на горски пътища, плюс строителство на временни горски пътища (стойността е над 69 хил. лв.). Подобен договор, но през 2017 г., е сключен със същото стопанство за над 48 000 лв.

Илиян Филипов имаше интереси към обслужването на частните жп линии и към концесиите, които предстоеше държавата да даде за обслужването на жп транспорта за превоз на пътници. Той държи и Интермодалния терминал в Пловдив - изграден от държавата, а през 2017 г. спечелен на концесия от ПИМК „Терминали“ за срок от 27 години. Обектът е държавна собственост, отдадена за частно управление - от него се транспортират голямо количество стоки към Турция и Азия с влакове.

Снимка: Илиян Филипов, Botev Plovdiv/Facebook

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Финансовото състояние на "ПИМК": печалбите растат

Последният наличен финансов годишен отчет на „ПИМК“ в Търговския регистър е публикуван през 2025 г. и е за 2022 г. Докладът показва, че нетните приходи от продажби са нараснали с 28,5% спрямо предходната година – до 327,3 млн. лв., а общите приходи са 343,2 млн. лв., което е ръст с над 22% на годишна база. Разходите по оперативна дейност са 309,9 млн. лв., т.е. близо 20% по-високи. Така печалбата от обичайната дейност е 30,5 млн. лв., с около 60% по-голяма от тази за 2021 г., а нетната печалба след данъци е 27,4 млн. лв.

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Отчетът за собствения капитал показва, че той е нараснал с 27,4 млн. лв. (колкото е нетната печалба) за година – до 134,7 млн. лв.

Последният финансов отчет на „ПИМК Холдинг Груп“ пък е от 2023 г. Той показва, че групата реализира печалба след данъци в размер на над 24,4 млн. лв. Приходите са над 357,4 млн. лв., което е ръст с 4,2% на годишна база. Разходите също растат – с 6,2% за година (329,8 млн. лв.).

Общо активите на холдинга се равняват на 327,78 млн. лв. към онзи момент – с 2,5% по-големи спрямо 2022 г. Собственият капитал е 179,3 млн. лв., или с над 13% по-висок на годишна база. Пасивите – краткосрочни и дългосрочни – намаляват на годишна база с близо 8 на сто, до 148,4 млн. лв.

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