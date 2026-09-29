MONA обяви излизането на дебютния си албум "Жива"

На 9 октомври MONA ще отвори нова страница в своята музикална история с излизането на дебютния си албум "Жива". Датата има специално значение - точно на 9 октомври преди две години тя представи песента "Жива", която постави началото на един от най-важните периоди в развитието ѝ като изпълнител и автор. Две години по-късно "Жива" вече е не само песен, но и името на първия ѝ албум - своеобразен музикален портрет на MONA и на света, който тя изгражда около своята музика.

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"През тези две години за първи път станах автор. За първи път се сблъсках с моменти, в които не знаех накъде да продължа. Губих хора, намирах други, разочаровах се, влюбвах се, плаках, сбъдвах мечти и постепенно започнах да опознавам човека, в когото се превръщам. Имаше дни, в които беше много тъмно. Но точно тогава разбрах нещо, което искам да помня цял живот. Слънцето винаги изгрява. Понякога трябва просто да издържиш достатъчно дълго, за да го видиш отново." - споделя MONA.

"Жива" съдържа 12 песни, осем от които са напълно нови композиции. В албума намират място и вече познатите на публиката хитове "Жива", "Сила", "Давам" и "Луна". В създаването на проекта се включват някои от най-успешните имена в съвременната българска музика - Денис Попстоев, Мила Роберт, Тино, Роби, Камен Колев и LPadr3, които допринасят със своя почерк към различните музикални лица на албума.

Корицата на "Жива" също носи специално значение за MONA. Фотографията е заснета на място близо до село Багренци, Кюстендилско. Фотографията и стайлингът са дело на The Trackers, графичният дизайн е на Иван Тумбев, а цялостната визуална концепция на албума е разработена от Крис Серафимов. Визуалният свят на "Жива" допълва музикалната идея на проекта и връзката на MONA с родния ѝ край.

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"Жива" продължава посоката, която MONA последователно развива през последните години - срещата между българската фолклорна традиция и съвременното поп звучене. Именно това преплитане се превръща в отличителен почерк на младата авторка, която търси свой собствен начин да пренася елементи от българската музикална идентичност в съвременния поп контекст.

Сред 12-те песни в "Жива" са и два дуета. Единият вече е познат на публиката - "Луна" с Любо Киров. Другият остава пазен в тайна до премиерата на албума и ще бъде една от изненадите, които MONA е подготвила за своите слушатели.

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Публиката ще има възможност да чуе "Жива" за първи път още преди официалната му дигитална премиера. На 8 октомври MONA ще представи албума на живо в Бар Петък в София. Концертът ще бъде първата среща на публиката с новите песни и своеобразното начало на новата глава в нейната музикална история.

На 9 октомври "Жива" ще бъде официално достъпен във всички дигитални платформи. Албумът се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик.