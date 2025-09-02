Войната в Украйна:

"Сватбата на Фигаро" открива есенния сезон на "Софийски музикални седмици"

02 септември 2025, 15:52 часа 364 прочитания 0 коментара
Културните събития в столицата продължават в есенната програма на фестивала "Софийски музикални седмици" из сцените на града. Фестивалът изпъква с разнообразна програма от жанрове — от камерна и симфонична музика до опера, балети и вокални концерти, обединени в десетки прояви до кулминацията на 3 октомври с благотворителния заключителен концерт "Надежда за живот".

Септемврийската програма се открива с любимата Моцартова опера "Сватбата на Фигаро" на 18-и септември на сцената на Национален музикален театър "Стефан Македонски". Шедьовърът на Моцарт ще оживее отново, като една вълнуваща класическа постановка и незабравимо преживяване с оркестър, хор и балет на МДТ "Константин Кисимов" – Велико Търново, под диригентската палка на Георги Патриков, режисьора Петко Бонев, 3D mapping Лора Руневска, сценография и костюми: Ася Стоименова, хореография: Катя Богданова, хормайстор: Яница Първанова. Солисти, оркестър, хор и балет на МДТ "Константин Кисимов" – Велико Търново.

Преди това още на 5-и септември гости от Корея - Клавирно дуо "Амабиле" с програма от Менделсон, Шуберт, Равел, Панчо Владигеров, Александър Йосифов, ще се качат на сцената на Централен военен клуб, зала "Музикална".

За любителите на балета: очаквайте "Парижки нощи" на сцената на Музикалния театър, в изпълнение на Държавна опера Стара Загора, по повод 100‑годишнината. Музика от Вебер, Рахманинов, Офенбах. Либрето, хореография и постановка: Донвена Пандурски.

В програмата на фестивала традиционно ще присъстват редица камерни концерти, на които си заслужава да обърнем внимание, в изпълнение на Красимира Султанова (цигулка) и Анжела Тошева (пиано), с програма сонати от Бела Барток на 23.09; на 24.09 следва IV концерт "По Владигеровски" – рецитал на Иво Върбанов с творби от Панчо Владигеров. На 25.09 следват два камерни концерта - Рецитал – Марин Гонев. В програмата: Дебюси, Яначек, Цветан Добрев, Васил Казанджиев, и Клавирен рецитал – Христо Танев (виолончело) и Надежда Цанова (пиано): Шуберт, Пиацола, Цезар Франк.

На 26.09 следва Струнно трио Тиан Юан – цигулка, Нона Кутева – виола и Луиза Стефанова – виолончело със световни премиери от бразилски композитор. Дора Бръчкова (цигулка), Борис Недялков (виолончело), Лилия Бояджиева (пиано) с програма от Шостакович са в календара на 27.09 и още редица други. Цялата програма места и часове на концертите може да видите на https://www.sofiaweeks.com/ и на касата на зала "България".

Кулминацията

Кулминацията на фестивала е големият благотворителен концерт-спектакъл под надслов "Esperanza for Life" (Надежда за живот) в помощ на SOS Детски селища България и безстопанствени животни, организиран от Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг", който ще се състои на 3 октомври в Зала "България". Музикален директор на събитието е пианистката Надежда Цанова, а сред участниците ще бъдат хор "Ваня Монева", пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, набиращият широка популярност у нас младежки "Таен оркестър" с диригент Николай Стоев, младата цигуларка Лора Маркова, оперните певици Виолета Радомирска и Стефани Кръстева, прима балерината на Националната опера Веса Томова, премиер балетистът Росен Канев, джаз пианистът Станислав Арабаджиев, балетно студио "Джулия" и др. Като допълнение към блестящата селекция класически музиканти, певци и балетисти, специален гост ще бъде актрисата Йоана Буковска.

Наситената програма на 56-ото издание на фестивала отново е в календара на Културните събития на Столична община и се осъществява и с помощта на НФК.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
