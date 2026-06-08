Светла Иванова се завръща към музиката с "Думи две" (ВИДЕО)

Понякога "Думи две" са напълно достатъчни, за да бъдеш омагьосан. Точно това прави Светла Иванова с новата си песен. На остров Бали, когато билетите ѝ за връщане са отменени заради конфликтите в Близкия изток, Светла остава по-дълго от планираното - време, което се оказва решаващо за нейното музикално завръщане.

Тя използва престоя си там за преосмисляне. "Бали е място пропито с много висока енергия и ти помага да се завърнеш към себе си, към това, което истински желаеш. Времето прекарано там ми даде възможност да си отговоря - защо бях оставила музиката на заден план, след като тя е голяма част от мен?", споделя изпълнителката.

Завръщането ѝ към музиката

Светла преоткрива желанието си да прави музика заради самото творчество и да представя само песни, които докосват сърцето ѝ без да се съобразява с модни тенденции и да ги налага на всяка цена. "Искам да създавам музика, защото обичам творческия процес без натиск за кариера и пеенето ми носи удоволствие. Преди години, когато открих биологичния си баща разбрах, че и той цял живот е бил певец и музикант и до последния си дъх мислеше само за тази магия и страст - музиката. Неговата любов с майка ми също не е била одобрявана и се е налагало да бъде тайна."

Музиката и текстът на "Думи две" са дело на Жени Джамбазова. От години Светла Иванова пише статии и книги и познава силата на думите, затова също допринася за текста. "За мен текстовете на песните са много важни. Затова държа те да разказват човешки истории, вдъхновени от живота. Днес музика се създава все по-трудно, хората са пренаситени, но вярвам, че когато посланието е искрено ще донесе емоция и ще докосне", казва тя.

За аранжимента Светла се доверява на музиканта Стамен Янев, а изпълнителен продуцент е Момчил Колев. Дългогодишното творческо сътрудничество между Светла и Момчил е родило още няколко проекта, които ще излязат до края на годината.

Видеото към "Думи две" е заснето в Бали. Кадрите и визията на певицата са неподправени и естествени. В клипа Светла залага на минимален грим и ежедневна визия. "Когато си сигурен, че песента ти е стойностна и разказваш искрена история не е необходима излишна суета. Можеш да я представиш визуално по много простичък начин. Акцентът трябва да остане върху емоцията и настроението", допълва тя.