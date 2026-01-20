Войната в Украйна:

"Там, където": Първи сингъл на "Молец" от новия албум (ВИДЕО)

20 януари 2026, 12:05 часа 302 прочитания 0 коментара
"Там, където": Първи сингъл на "Молец" от новия албум (ВИДЕО)

След платинения успех на втория си студиен албум "Параклис", група "Молец" представят първия сингъл от проекта, озаглавен "Там, където". Песента очертава емоционалната рамка на албума и задава неговия тон – интимен, светъл и дълбоко човешки. Режисьор на клипа е Крис Захариев, оператор е Пламен Каменов, а главната роля е поверена на Владимир Пенев. Клипът следва минималистична, но дълбоко въздействаща линия, в която образите и музиката се сливат в едно.

Още: Мила Роберт представя "Повода си ти": Песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав (ВИДЕО)

"Това е любимата ми песен от албума. За мен това е една борба на това, че всеки човек иска да стигне някъде отвъд мястото, на което е", сподяла Крис Захариев. 

Песента очертава емоционалната територия на целия проект – интимна, светла и дълбоко човешка история за вътрешния път на човека, за желанието да стигне отвъд настоящето си и за неизбежното завръщане към онова, което нарича дом. "Има някаква надежда в нея, има светлина. Разказ за една история на търсене, на отдалечаване и в крайна сметка прибиране вкъщи.", допълва Крис.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Параклис" е вече наличен във всички музикални платформи и може да бъде закупен от официалния сайт на групата. Припомняме, че този албум постигна платинен статус по продажби за по-малко от два месеца. Групата получи сертификат и специален плакет от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) – член на IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry). Постижението беше отбелязано на 6 януари.

Още: DARA превръща детската рима "Онче бонче" в парти сингъл (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика група Молец
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес