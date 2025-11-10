Tази събота Saké превзема София с UTOPIA срещу DYSTOPIA

След паметното си събитие пред крепостта "Царевец" през септември Saké се завръща в София с пълна сила. На 15 ноември в Zoki’s Warehouse ще бъде създадена нова вселена, разделена на два свята – UTOPIA и DYSTOPIA. Начело на вечерта застава едно от най-разпознаваемите и уважавани имена в електронната музика днес – италианското дуо Mind Against, съставено от братята Алесандро и Фредерико Фонини. Те ще поведат публиката в света на DYSTOPIA заедно с резидентите на Saké – Cul’ De Sac и Scarabei.

Със своето хипнотично звучене, вдъхновено от ритмите на 80-те, Mind Against отдавна са сред върховете на жанра и сред артистите, оформили звученето на Afterlife. Дуото ще представи в София характерния си стил, който вече е завладял сцените на Tomorrowland, Coachella, Cercle, Loveland и още много фестивали по света.

Във втората зала Tim Engelhardt ще отвори вратите към сюрреалистичния свят на UTOPIA заедно с Nena и Blathoven. За първи път в България сензацията от Кьолн ще представи своя неподражаем звук – този, който превърна Scenarios в символ на новото поколение електронна музика. На 15 ноември София ще стане свидетел на събитие, което размива границите между реалното и въображаемото, между настоящето и бъдещето. Избери своя свят.

Билети все още може да се открият на Sake.bg.