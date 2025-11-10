Любопитно:

Tази събота Saké превзема София с UTOPIA срещу DYSTOPIA

10 ноември 2025, 17:08 часа 555 прочитания 0 коментара
Tази събота Saké превзема София с UTOPIA срещу DYSTOPIA

След паметното си събитие пред крепостта "Царевец" през септември Saké се завръща в София с пълна сила. На 15 ноември в Zoki’s Warehouse ще бъде създадена нова вселена, разделена на два свята – UTOPIA и DYSTOPIA. Начело на вечерта застава едно от най-разпознаваемите и уважавани имена в електронната музика днес – италианското дуо Mind Against, съставено от братята Алесандро и Фредерико Фонини. Те ще поведат публиката в света на DYSTOPIA заедно с резидентите на Saké – Cul’ De Sac и Scarabei.

Със своето хипнотично звучене, вдъхновено от ритмите на 80-те, Mind Against отдавна са сред върховете на жанра и сред артистите, оформили звученето на Afterlife. Дуото ще представи в София характерния си стил, който вече е завладял сцените на Tomorrowland, Coachella, Cercle, Loveland и още много фестивали по света.

Още: Сензацията Джонатан Рой се завръща с концерт в Зала 3 на НДК през януари

Във втората зала Tim Engelhardt ще отвори вратите към сюрреалистичния свят на UTOPIA заедно с Nena и Blathoven. За първи път в България сензацията от Кьолн ще представи своя неподражаем звук – този, който превърна Scenarios в символ на новото поколение електронна музика. На 15 ноември София ще стане свидетел на събитие, което размива границите между реалното и въображаемото, между настоящето и бъдещето. Избери своя свят.

Билети все още може да се открият на Sake.bg.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
електронна музика концерти SAKÉ
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес