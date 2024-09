Тейлър Суифт заслужено триумфира на наградите на MTV (ВИДЕО)

Американската изпълнителка Тейлър Суифт триумфира за трета поредна година на Видео наградите на MTV (MTV Video Music Awards) в основната категория "Видеоклип на годината", предадоха световните осведомителни агенции. Годишната церемония по връчването на престижните награди беше излъчена по MTV на 11 септември.

Суифт спечели наградата за видеоклипа си към песента "Fortnight", която изпълнява заедно с рапъра Пост Малоун. В тази категория бяха номинирани още Ариана Гранде с "We Can't Be Friends", рапърката Доджа Кет с "Paint the Town Red", Били Айлиш с "LUNCH", Еминем с "Houdini" и певицата Сиза със "Snooze". По този начин Суифт стана петкратен носител на наградата на MTV в тази категория, като преди това спечели през 2015, 2019, 2022 и 2023 г. Суифт беше призната и за "Изпълнителка на годината" на наградите на MTV.

Снимка: Getty Images

За "Песен на годината" беше избрана "Espresso", изпълнена от американската певица Сабрина Карпентър. Наградата в категорията "Най-добър нов изпълнител" беше присъдена на Чапъл Роан.

За наградите

Видеомузикалните награди на MTV са учредени от музикалния телевизионен канал през 1984 г., като впоследствие се превръщат в едно от най-престижните отличия в музикалната видеоиндустрия.

Тазгодишното награждаване се проведе в UBS Arena в Лонг Айлънд, Ню Йорк. По традиция на носителите на наградата се връчват статуетки под формата на астронавт в скафандър със знаме с логото на телевизионния канал, пише БТА.

Само преди ден Тейлър Суифт обяви официално, че за президентските избори в САЩ през ноември ще подкрепи Камала Харис.

