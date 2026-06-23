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This Burning Day откриват концерта на Cavalera - CHAOS A.D. MMXXVI в София

23 юни 2026, 10:46 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: Blue Hills Events
This Burning Day откриват концерта на Cavalera - CHAOS A.D. MMXXVI в София

Към една от най-очакваните метъл дати на софийското лятото се присъединява и българската банда This Burning Day, която ще открие концерта на Cavalera на 13 юли 2026 г. в клуб Маймунарника.

Създадени в София през 2011 г., This Burning Day са сред пионерите на метълкора в България. През годините бандата участва на някои от най-големите фестивали в страната, сред които Spirit of Burgas, Hills of Rock и September Sun. През 2024 г. са избрани за официален съпорт на американските метълкор легенди As I Lay Dying в София, а през 2017 г. откриват и първия концерт на The Devil Wears Prada в България.

Досега групата има издадени шест сингъла, дебютно EP "Elemental" и дебютен дългосвирещ албум "Our Heart". През 2020 г. сингълът "Vent" печели годишното класиране Reynaers Top 30 на радио Z-Rock.

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През 2018 г. две песни от дебютното им EP "Elemental" са включени в саундтрака на филма "Death Race: Beyond Anarchy", а членовете на групата участват и във филма като музиканти, изпълнявайки собствените си композиции.

На 13 юли This Burning Day ще дадат старт на вечерта, преди на сцената да излязат легендарните братя Max и Iggor Cavalera с турнето Cavalera - CHAOS A.D. MMXXVI, посветено на един от най-влиятелните метъл албуми на 90-те години.

Tribe, unite! Време е отново племето да се събере пред сцената.

Билети ще откриете онлайн в мрежата на Eventim. За повече информация следете официалното Facebook събитие ТУК.

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This Burning Day метъл концерти Cavalera
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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