Оливия Родриго отвя конкуренцията и оглави класацията на "Билборд" с рекордни продажби

Американската певица, авторка на песни и актриса Оливия Родриго оглави класацията на "Билборд" за албуми, отбелязвайки най-високи продажби за солов изпълнител през тази година, пише сайтът на изданието. Родриго си осигури първенството с албума "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", от който за едноседмичния период на отчитане в САЩ са продадени 485 000 еквивалентни единици. Според Luminate това е най-силната седмица за американската изпълнителка по продажби досега, както и най-силната седмица за 2026 г. за който и да е албум на солов изпълнител.

Olivia Rodrigo Scores Third No. 1 Album on Billboard 200 With ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’ https://t.co/lACThvFTMR — billboard charts (@billboardcharts) June 21, 2026

Оливия Родриго оглавява чарта Билборд 200 за трети път в кариерата си. Предишните два пъти певицата е покорявала върха в класацията с албумите си "GUTS" през 2023 г. и "SOUR" през 2021 г.

Новият ѝ албум беше предшестван от два сингъла, класирали се в челната петица на класацията Хот 100 - водещата песен "drop dead" през май и "the cure" през юни.

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Родриго ще започне турнето си "The Unraveled Tour" на 25 септември в Хартфорд, Кънектикът, което ще продължи поне до 10 май 2027 г. в Лондон.

Новият албум на Оливия Родриго е единственият дебют в Топ 10 на седмичната класация Билборд 200. Първенецът от миналата седмица - канадският рапър Дрейк, е отстъпил на втора позиция със 105 000 продадени еквивалентни единици от албума "ICEMAN", с който прекара четири седмици на върха.

В Топ 10

На трето място в чарта е американската певица и авторка на песни Ела Лангли с 84 000 продадени единици от албума "Dandelion".

Челната петица се допълва от Морган Уолън с "I'm the Problem" (78 000 продадени еквивалентни единици) и Ноа Каан с "The Great Divide" (71 000 продадени еквивалентни единици).

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В Топ 10 на класацията Билборд 200 намират място още албумите "Thriller" и "Number Ones" на Майкъл Джексън, "One Thing at a Time" на Морган Уолън, "The Art of Loving" на Оливия Дийн и "ARIRANG" на кей-поп групата BTS, пише БТА.