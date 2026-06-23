Музика с кауза: Оливия Родриго организира фестивал само с жени

Американската певица Оливия Родриго обяви нов музикален фестивал с изцяло дамски състав, предаде ДПА. В програмата на събитието, озаглавено "Daisy Chain Fields", са включени изпълнителки като Чапъл Роан, рапърката Доечии, Стиви Никс, групата Katseye, както и Сара Маклахлан. Фестивалът ще се състои на 29 август в Ървайн, Калифорния. Всички нетни приходи от събитието ще бъдат дарени на организации, които работят в подкрепа на правата и възможностите на жените и момичетата.
В публикация в Инстаграм Родриго определи осъществяването на фестивала като своя дългогодишна мечта. По думите ѝ програмата включва нейни "герои и приятели", а музиката, общността и споделената радост могат да бъдат двигател на значими обществени промени.
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Olivia Rodrigo has announced her inaugural Daisy Chain Fields, an all-women music festival set for Irvine’s Great Park on August 29.— Deadline (@DEADLINE) June 22, 2026
In addition to Rodrigo, the fest includes performances by Chappell Roan, Doechii, Katseye, and more.
“I’ve truly never felt more excited to… pic.twitter.com/mjCrhwVOvU
Оливия Родриго на върха
Новината идва малко след излизането на третия студиен албум на изпълнителката - "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love". Родриго дебютира през 2021 г. с албума "Sour, който ѝ донесе награди "Грами" за най-добър поп вокален албум и най-добър нов изпълнител. През 2023 г. тя издаде и втория си албум Guts, оглавил музикалните класации, припомня ДПА, пише БТА.
С новата си музика, Родриго отвя конкуренцията и оглави класацията на "Билборд" за албуми с рекордна продажба - тя отбеляза най-високи продажби за солов изпълнител през тази година, пише сайтът на изданието.
Оливия Родриго оглавява чарта Билборд 200 за трети път в кариерата си. Новият ѝ албум беше предшестван от два сингъла, класирали се в челната петица на класацията Хот 100 - водещата песен "drop dead" през май и "the cure" през юни.
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