Музика с кауза: Оливия Родриго организира фестивал само с жени

Американската певица Оливия Родриго обяви нов музикален фестивал с изцяло дамски състав, предаде ДПА. В програмата на събитието, озаглавено "Daisy Chain Fields", са включени изпълнителки като Чапъл Роан, рапърката Доечии, Стиви Никс, групата Katseye, както и Сара Маклахлан. Фестивалът ще се състои на 29 август в Ървайн, Калифорния. Всички нетни приходи от събитието ще бъдат дарени на организации, които работят в подкрепа на правата и възможностите на жените и момичетата.

В публикация в Инстаграм Родриго определи осъществяването на фестивала като своя дългогодишна мечта. По думите ѝ програмата включва нейни "герои и приятели", а музиката, общността и споделената радост могат да бъдат двигател на значими обществени промени.

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Olivia Rodrigo has announced her inaugural Daisy Chain Fields, an all-women music festival set for Irvine’s Great Park on August 29.



In addition to Rodrigo, the fest includes performances by Chappell Roan, Doechii, Katseye, and more.



“I’ve truly never felt more excited to… pic.twitter.com/mjCrhwVOvU — Deadline (@DEADLINE) June 22, 2026

Оливия Родриго на върха

Новината идва малко след излизането на третия студиен албум на изпълнителката - "You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love". Родриго дебютира през 2021 г. с албума "Sour, който ѝ донесе награди "Грами" за най-добър поп вокален албум и най-добър нов изпълнител. През 2023 г. тя издаде и втория си албум Guts, оглавил музикалните класации, припомня ДПА, пише БТА.

С новата си музика, Родриго отвя конкуренцията и оглави класацията на "Билборд" за албуми с рекордна продажба - тя отбеляза най-високи продажби за солов изпълнител през тази година, пише сайтът на изданието.

Оливия Родриго оглавява чарта Билборд 200 за трети път в кариерата си. Новият ѝ албум беше предшестван от два сингъла, класирали се в челната петица на класацията Хот 100 - водещата песен "drop dead" през май и "the cure" през юни.

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