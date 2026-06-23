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Почина една от най-влиятелните личности в световната музика

23 юни 2026, 7:44 часа 865 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина една от най-влиятелните личности в световната музика

Американският музикален продуцент и дългогодишен ръководител на звукозаписни компании Клайв Дейвис е починал на 94-годишна възраст в дома си в Ню Йорк, съобщиха световните агенции, цитирайки негови представители. Дейвис е една от ключовите фигури в съвременната музикална индустрия, като в продължение на десетилетия открива и налага редица световни звезди, сред които личат имената на Уитни Хюстън, Брус Спрингстийн, Джанис Джоплин и Алиша Кийс.

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Кариерата му започва в "Columbia Records", където по-късно става президент на компанията. През 1974 г. основава "Arista Records", а по-късно участва и в създаването на други влиятелни музикални лейбъли.

Дейвис е смятан за един от най-влиятелните музикални мениджъри на XX и XXI век и е носител на множество отличия, включително награди "Грами".

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Клайв Дейвис оставя след себе си наследство, което оформя развитието на популярната музика в продължение на повече от шест десетилетия, обобщава БТА.

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звезди почина Клайв Дейвис
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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