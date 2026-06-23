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Спряган за сигурен напускащ за близо 1 млн. евро може да остане в ЦСКА

23 юни 2026, 11:47 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Спряган за сигурен напускащ за близо 1 млн. евро може да остане в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА продължава работа по лятната селекция. До този момент "армейците" привлякоха Жоел Цварц от Локомотив Пловдив и двукратния шампион на Италия - Стефано Сенси, докато Матиас Фаетон, Кевин Додай, Сейни Санянг и Мартин Стойчев се върнаха от наем. Междувременно Иван Турицов, Илиан Илиев и Олаус Скаршем напуснаха клуба. Много близо до изхода на "Армията" са и централните защитници Лумбард Делова и Ариан Лапеня. Сега, обаче, един от тях е все по-вероятно да остане в тима.

Защитник може да остане в ЦСКА

Става въпрос за Лумбард Делова, който бе спряган за трансфер в украинския гранд Динамо Киев. През последните месеци се говореше, че "бяло-сините" проявяват сериозен интерес към 27-годишния защитник и са готови да активират откупната му клауза в размер на 950 00 евро. Тази информация беше значима малко преди края на сезона в Първа лига. Сега "Тема Спорт" съобщава, че има все по-малки шансове Делова да се присъедини към най-успешния украински отбор.

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Лумбард Делова

Основните причина в смяната на настроението в Киев и паузирането на преговорите между страните са две. От една страна, в Динамо взимам предвид контузията на защитника, която лекуваше няколко седмици. Вторият довод пък е много интересен. Според информация на "Тема Спорт", косовският нападател Батон Забергджа, който играе за Металист Харков, е разказал ужасяващи истории на сънародника си Лумбард за живота в Украйна. Както е известно, военните акции на територията на страната, започнали през февруари 2022 година, продължават. Така трансферът на бранителя в Динамо Киев е все по-малко вероятен.

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Иначе Делова вече е напълно възстановен от контузията си и тренира на пълни обороти със съотборниците си. Тимът на ЦСКА в момента е на лагер в Австрия, където изигра първата си контрола за лятната подготовка. "Армейците" постигнаха драматична победа с 2:1 над новака в словенския елит Брине. Втората им среща на австрийска земя ще се изиграе в сряда, 24 юни, срещу завършилия на трето място в Украйна - Полесия Житомир. 

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ЦСКА Динамо Киев Лумбард Делова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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