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Баритонът Марко Ди Сапия: За мен любимото място в България е сцената пред публиката

22 юни 2026, 14:50 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
Баритонът Марко Ди Сапия: За мен любимото място в България е сцената пред публиката

Марко Ди Сапия е италиански баритон, чиято кариера е уникална симбиоза между римската театрална школа и виенската музикална прецизност. Роден в Рим, той започва своя професионален път като актьор, но страстта му към музиката го отвежда във Виена, където завършва Консерваторията и се утвърждава като едно от най-ярките имена на съвременната оперна сцена. Марко Ди Сапия е дългогодишен солист на Volksoper Wien, където е изградил над 40 роли, от блестящите герои в оперетите на Лехар и Щраус до дълбоките психологически образи в оперите на Пучини, Моцарт и Верди.

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Той е рядък тип артист, който се чувства еднакво уверен в класическия италиански репертоар, в немската камерна музика (Lieder) и в провокативните съвременни оперни продукции. Неговият актьорски талант го отвежда и на големия екран, включително с участие в международната филмова продукция "Паганини: Цигуларят на дявола". Ди Сапия не е непознато име за българските ценители. Той е гостувал у нас, оставяйки следа с харизматичните си превъплъщения в проекти на виенски състави. Публиката го помни с неговата елегантност, артистизъм и способността му да превръща всеки концерт в истински театър.

Тази година той се завръща в България в една по-различна, "италианска" светлина. Като специален гост на първото голямо турне на Филхармонията на театър "Джузепе Верди" - Салерно, Марко Ди Сапия ще представи мощта и емоцията на Вердиевото белканто под диригентството на маестро Гуидо Манкузи.

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Маестро Ди Сапия, вече сте виждали българската публика по време на изпълненията си с оркестри от Виена, представяйки предимно репертоар от Щраус и лека класика. Как се промени Вашето възприятие за българската аудитория през годините и успяхте ли вече да откриете своето "любимо място" тук?

Опитът ми с българската публика ме научи, че това общество е дълбоко свързано с музиката. На миналите ми концерти често виждах цели семейства, включително и малки деца, да идват на нашите изпълнения. Това демонстрира огромна любов към музиката като цяло, но преди всичко подчертава значението, което тя има в българския социален и културен живот. Поради тази причина моето "любимо място" в България е сцената пред публиката, където и да се намира тя. Благодарение на реакцията на хората, всяко място става любимо.

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Предишните Ви гостувания бяха свързани с празничния виенски дух. Сега се завръщате с мощния свят на италианската музика и произведенията на Верди. Каква различна страна от Вашата артистична личност ще открием в това турне?

Живеейки в Австрия от почти 30 години, австрийското музикално наследство на Моцарт и Щраус също стана част от моя музикален репертоар. Този концерт с музика на Верди ми дава възможност да отбележа други музикални аспекти с много по-драматичен характер – както в музикално отношение, така и като сюжет на самите истории. Това, което изключително много ме радва в това турне, е възможността да пея на родния си език и по този начин да акцентирам както върху думите, така и върху музиката. Оставям отговора на въпроса "Кое е първо: музиката или думите?" ("Prima la musica o le parole?") на публиката.

През кариерата си често сте си сътрудничили с български музиканти, като например цигуларката Йоана Русева в предишни проекти. Какво е мнението Ви за "българската школа" в класическата музика?

През годините на музикална дейност във Виена имах възможността да се запозная и да работя с много български музиканти. Винаги съм забелязвал перфектно съчетание между техническа прецизност и музикална страст, съчетани преди всичко с изключително мили и приятни характери. Този перфектен микс много ми напомня на италианските черти, което направи сътрудничеството особено приятно за мен. С Йоана ситуацията беше и е абсолютно същата.

Вие сте италиански артист, който живее и работи във Виена. Какво е усещането да се съберете отново с италиански състав като Филхармонията на Салерно за турне в чужбина? Имате ли чувството, че носите парченце от дома със себе си?

След като пях в театър "Сан Карло" в Неапол през 2016 г., за мен е особено удоволствие да се срещна отново с оркестър от същия регион. Като имаме предвид, че Гуидо Манкузи също има корени в регион Кампания, това обещава да бъде концерт със силно изразена италианска идентичност.

Вие и маестро Гуидо Манкузи сте работили заедно по проекти както във Виена, така и в Италия. Каква е тайната зад Вашето дългогодишно професионално партньорство и силното Ви разбирателство на сцената?

Познавам Гуидо още от времето във Виенската консерватория, където аз бях студент, а той вече беше много млад професор. В годините след това работихме заедно по много продукции във Фолксопер Виена (Volksoper Wien), както и на множество концерти във Виена и на турнета из цяла Европа. Това, което започна като артистично сътрудничество, прерасна в истинско и трайно приятелство, което прави работата с него изключително приятна и артистично удовлетворяваща.

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В интервюта сте споменавали, че гласът Ви постепенно е еволюирал към по-тежкия репертоар на Верди. Коя ария от предстоящата програма е най-голямото предизвикателство за Вас в момента?

Със сигурност арията на Жермон в "Травиата" ("Di provenza il mar...") е една из най-взискателните. Дългото фразиране и в двата куплета прави трудно поддържането на необходимата физическа лекота, нужна за изнасянето на високите ноти в края на арията.

Турнето включва някои от основните летни сцени на България – Стара Загора, Варна, Бургас, Пловдив и Царевец. В София обаче ще пеете в легендарната зала "България" – място, известно с уникалната си акустика и дух, което е посрещало някои от най-големите имена в класическата музика. Как се подготвяте за изпълнение в такова пространство и има ли то специално значение за Вас в сравнение със сцените на открито в другите градове от турнето? Има ли разлика в начина, по който проектирате гласа и емоциите си в концертна зала спрямо обстановка на открито?

За мен беше огромно удоволствие да пея в зала "България" за първи път през 2025 г. и това, което ме впечатли най-много, беше нейната перфектна акустика. Истинска радост е да се прави музика в толкова специална зала, където човек може да се възползва от толкова превъзходен звук. Поради тази причина подходът е напълно различен от този в зала като НДК или на концерт на открито, където голяма част от ефекта се създава от озвучителната система и нейното техническо качество. Наясно съм колко артисти от най-високо ниво са пели в зала "България" и затова се чувствам дълбоко почетен да пея тук, изправяйки се пред публиката с необходимото смирение.

Билети са достъпни в системата на Eventim: https://www.eventim.bg/artist/giuseppe-verdi-di-salerno/. Организатор на събитието е Vienna Trend Events: http://www.vienna-trend-events.com/

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Интервю класическа музика концерти Филхармония Джузепе Верди Марко Ди Сапия
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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