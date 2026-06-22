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Португалия - Узбекистан: Кога и къде да гледаме похода на Роналдо и компания към първа победа на Мондиал 2026

22 юни 2026, 20:00 часа 558 прочитания 0 коментара

След първия си мач на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, Португалия беше изключително разочаровата. "Мореплавателите" останаха само с една точка, след като направиха ревн 1:1 с ДР Конго, а Кристиано Роналдо не успя да се разпише. На 23 юни Португалия ще има шанса да вземе първата си победа на Мондиал 2026, като се изправя срещу отбора на Узбекистан.

Португалия - Узбекистан: Начален час и ТВ

Узбекистан загуби първия си мач на Мондиал 2026 от Колумбия с 1:3. Следващото предизвикателство на пред "белите вълци" е Португалия, която има имидж за чистене. За равенството с ДР Конго бяха посочени много виновници, а "мореплавателите" са отбор с много звезди, които ще искат да се докажат. Най-критикуван бе Кристиано Роналдо и той ще бъде най-мотивиран. Португалия има и допълнителна задача - Колумбия оглави Група К с победата си над Узбекистан, а "мореплавателите" ще искат те да бъдат на мястото на южноамериканците.

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Португалия

В колко часа започва срещата между Португалия и Узбекистан?

Освен поражението от Колумбия, Узбекистан допусна загуби и от Канада и Нидерландия в послендите контроли преди Мондиал 2026. Португалия едва ли би намерила по-удобрен съпреник за първа победа на Световното. Срещата мебжду двата отбора е насочена за 20:00 ч. българско време.

Вижте пълната програма на Мондиал 2026 за 23 юни.

Кои телевизии ще излъчват мача между Португалия и Узбекистан?

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Мачът между Испания и Саудитска Арабия ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026 Узбекистан отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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