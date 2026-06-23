"Измамници! 500 милиона или нищо": Атлетико Мадрид застава на пътя на "мечтата" на Алварес

Трансферната сага около една от ярките звезди в световния футбол продължава. Атлетико Мадрид не закъсня да отговори на изявленията на Хулиан Алварес, в които аржентинският нападател призна желанието си да напусне испанската столица, за да осъществи една своя мечта. Според медиите, той вече е споделил тези думи с ръководството и реши да ги разкрие и пред света. След последния мач на Аржентина на Мондиал 2026, завършил с успех с 2:0 над Австрия, футболистът застана пред камерите и не скри желанието си да напусне клуба.

Хулиан Алварес иска да напусне Атлетико, но ръководството не е съгласно

В интервю за ESPN той заяви, че трансферът би бил най-доброто решение за всички, като добави: "Искам да сбъдна мечтата си", без да посочи конкретна дестинация. Аржентинецът, който има договор до юни 2030 година, е сериозно свързван с преминаване в Барселона и Реал Мадрид. Изявлението на Алварес не допадна особено на ръководството на "дюшекчиите", което побърза да му отговори чрез официална позиция. Според мадрдчани това е част от стратегия, която Барселона е използвала и преди при други случаи, като например с Антоан Гризман или Нико Уилямс, с цел да повлияе на играчи под договор и да ги принуди да напуснат.

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Атлетико дава Барселона на съда на ФИФА

"Рохибланкос" запазиха твърда позиция по казуса. Те нямат намерение да преговарят за напускането на Хулиан Алварес и директно посочиха клаузата му за откупуване в размер на 500 милиона евро. Според източници от клуба тази позиция вече е била съобщена както на Барселона, така и на Реал Мадрид. Испанското издание "АS", което разпространи изявлението на Атлетико, пише още, че от клуба са предприели мерки срещу Барселона, въпреки че Алварес не споменава името на въпросната си "мечта". Те ще подадат жалба срещу каталунците пред спортния съд на ФИФА за водене на преговори с играч с действащ договор. "Всички знаят, че са клуб на измамници. Но се сблъскаха с клуб, който няма да им се смее на шегите", коментират от Атлетико, визирайки случилото се по "случая Негрейра" и действията им спрямо играчи на други отбори.

"Това е част от тяхната стратегия. В последните часове имаше срещи в обкръжението на Барселона, на които се е говорело какво предстои да се случи, като някои са се смеели на хода. Оставаше само играчът да проговори... но Хулиан не спомена Барселона, не знаем защо", допълват "дюшекчиите", настоявайки, че случаят ще бъде отнесен до ФИФА. Хулиан Алварес пристигна в Атлетико Мадрид през лятото на 2024 г. от Манчестър Сити. Оттогава насам той е записал 106 мача и е отбелязал 49 гола под ръководството на Диего Симеоне.

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