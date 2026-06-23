Морган Фрийман издаде първия си блус албум с послание: "Дано хората слушат и запомнят"

Морган Фрийман навлиза в своя блус период. В петък, 19 юни, носителят на "Оскар" обяви своето музикално начинание – "Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience", чието издаване е насрочено за 7 август от лейбъла Decca Records. Според прессъобщение, албумът с 12 парчета представлява 100-годишно кинематографично пътешествие през света на блуса. Към Фрийман, който е продуцент и разказвач в албума, се присъединяват Тадж Махал, Кеб’ Мо’, Лоурънс "Бу" Митчъл и Шемекия Коупленд. В албума участва и оркестърът "Chineke!". "За първи път чух блуса на верандата на баба ми в делтата на Мисисипи и той никога не ме е напускал", споделя 89-годишният актьор от "Момиче за милиони" в прессъобщението.

а да отпразнува Деня на свободата, Фрийман пусна първия сингъл от албума – "Death Letter Blues". Махал изпълнява вокалите и китарата, а песента е записана за първи път през 1965 г. от легендата на делта блуса Сон Хаус.

"Фактът, че Тадж Махал дава старт на този албум с кавър на класиката на Сон Хаус "Death Letter Blues", задава перфектния тон за представянето на албума. Издаването му на Деня на свободата не е просто символично — това е истината за произхода на тази музика и за хората, които са я създали. Надявам се хората да я послушат и да си спомнят", добави той, цитиран от "People".

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"Денят на свободата" ни се стори единствената подходяща дата за представянето на този въздействащ сингъл. Тази музика е родена от същата история, която Денят на свободата отбелязва", добави в прессъобщението Ерик Майер, един от продуцентите на албума. "Death Letter Blues" е едно от най-суровите и искрени произведения в американския песенен репертоар, а да чуеш как Тадж Махал го изпълнява, подкрепен от цял симфоничен оркестър — записано между свещените стени на Royal Studios и Abbey Road — е нещо революционно и уникално. Невероятно сме горди да представим албума си с тази песен." Актьорът също така организира турне от три дати в подкрепа на албума с концерт на 7 август в Хюстън, концерт на 26 септември в Мемфис и концерт на 17 октомври в Гълфпорт, Мисисипи.

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