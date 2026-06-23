Над 6 млн. тона: Зърнопроизводителите очакват невиждано добра реколта

Реколтата, която зърнопроизводителите очакват, е с изключително добро качество. Това обяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева.

"Даже в последните 15 години се коментира, че есенниците никога друг път не са били в толкова добро състояние. Надяваме се Бог да е с всички, най-вече с тях, за да приберат реколтата на България. Очаква се реколтата да е над 6 милиона тона. Зърнопроизводството е немалка част от БВП, защото България е нетен износител", припомни тя.

"Всъщност зърното прави хората сигурни и богати, когато говорим за изхранване на населението на страната, особено във военните времена, в които живеем", допълни Кукушева.

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Според нея цената на хляба в България "е абсолютно пазарна" и припомни, че цената на електроенергията за бизнеса у нас е сред най-високите в Европа, а сред другите фактори в ценообразуването са заплатите и логистиката.

"Близо 40% от стойността на всяко хлебно и сладкарско изделие представлява цена на човешки труд", добави тя и заяви, че хлебопроизводителите стриктно спазват закона за еврото.

"Българският хляб е най-евтиният в ЕС"

"Продължавам да твърдя, колкото и да е невероятно, че българският хляб е най-евтиният хляб в Европейския съюз като стойност в съотношение към качеството. Говоря за масовия хляб. В България има вече над 78 вида хляб, които имат различни цени. Обикновено с медиите говорим за хляба на близо 2/3 от населението на държавата - бял, типов и "Добруджа". Продължавам категорично да твърдя, че българският хляб е качествен. Той присъства на европейската трапеза благодарение на търговските вериги. Ежедневно се експедира хляб от България, който се продава в топлите точки на Европа, а това е постигнато благодарение на модерни технологии и високо качество и здравословност", заяви тя пред БНР.

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"Хлябът продължава да бъде единствената храна, която не променя ежеседмично своята стойност, която заплаща потребителят! И това трябва да бъде признато. Производителите са поели за своя сметка по-високите разходи за труд и горива, което неминуемо води до декапитализация на бизнеса, но доведе и до още нещо - сива икономика", каза Кукушева и апелира всички контролни органи "да бъдат безпощадни".

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта на Наредба за регистъра за прозрачност, свързан с прилагането на Закона за прозрачност при представителствени интереси.

"Браншовите организации не търсим привилегии, а прозрачност, диалог и възможност да предоставим експертиза при изработване на законите. Не е нормално да бъдем разглеждани като субекти, които водят преговори по тъмна доба. Основната задача на браншовите организации, каквато е нашата, е да изработваме становища, които експертно да предоставяме в целия законотворчески процес на държавата, който е непрекъсваем. Затова е много важно! Когато се обсъждат политики, които влияят върху цената и достъпността на хляба, държавата трябва да чува хората, които ежедневно произвеждат хляба на българските семейства", категорична е Кукушева.