Световната пиано звезда Lang Lang идва за първи път на Античния театър в Пловдив

Лятото на 2027 година ще донесе на българската публика една от най-вълнуващите срещи в света на класическата музика. На 20 юли световноизвестният пианист Lang Lang ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив за специален концерт на едно от най-красивите места за музикални събития в Европа. Билетите за събитието влизат в продажба днес в мрежата на Ticket Station на цени от 60 евро.

Вечерта ще предложи рядката възможност публиката да се срещне с различните лица на изкуството на Lang Lang. Концертът ще бъде разделен в две части с антракт: първата - с участието на оркестър, а втората ще представи пианиста в най-интимната форма на класическото музициране – солов рецитал под звездите на най-стария град в Европа. Определян от "The New York Times" като "едно от най-влиятелните имена в света на класическата музика", Lang Lang е сред малкото музиканти, които успяват да превърнат класическото изкуство в глобално явление. Неговите концерти по света се разпродават месеци предварително, а изявите му събират както заклети почитатели на класиката, така и хора, които тепърва откриват магията на пианото.

Кариерата на Lang Lang преминава през най-големите концертни зали и фестивали на света, съвместни проекти с водещи оркестри и диригенти като Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim и Christoph Eschenbach, както и необичайни колаборации извън рамките на класическата музика. Милиони зрители помнят участията му на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., както и срещите му на сцената с артисти като Metallica, Pharrell Williams и Herbie Hancock по време на наградите GRAMMY.

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Може би най-големият талант на Lang Lang е способността му да общува с публиката. Независимо дали свири пред хиляди хора в престижна концертна зала или пред деца в училищна класна стая, той превръща нотите в универсален език, разбираем за всички. Започва да свири на пиано едва на тригодишна възраст, а световният му пробив идва на 17 години, когато заменя легендарния André Watts на престижен концерт на Чикагския симфоничен оркестър. Изпълнението му предизвиква истинска сензация и поставя началото на една от най-впечатляващите кариери в съвременната класическа музика.

Освен като изпълнител, Lang Lang е известен и с дългогодишната си работа в подкрепа на музикалното образование по света. През 2013 г. е обявен за Посланик на мира на ООН, а неговата фондация продължава да вдъхновява и подкрепя млади музиканти по цял свят.

На 20 юли 2027 г. публиката в Пловдив ще има рядката възможност да преживее на живо артист, който от десетилетия променя представите за класическата музика и вдъхновява милиони хора по света. Билети за концерта на Lang Lang на Античния театър в Пловдив може да намерите в мрежата на Ticket Station.

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